Những cơn cuồng ghen dẫn tới thảm kịch đau lòng

7 lít xăng và 3 mạng người

Mới nhất là vụ ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xảy ra ngày 10/5, một kẻ vì ghe tuông mù quáng và bất chấp hậu quả đã mang theo 7 lít xăng phóng hỏa, làm 2 người chết cháy tại chỗ, một người bị thương nặng và cũng không qua khỏi khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Huỳnh Minh Trung đã phóng hỏa, gây ra cái chết oan uổng cho 3 người. (Ảnh: Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra)

Theo đó, vào lúc 10h ngày 10/5, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 4/11 đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, do bà N.T.T (SN 1977; HKTT: Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thuê trọ và cư trú từ khoảng năm 2020 đến nay.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy sau gần 30 phút.

Hậu quả ban đầu vụ cháy ghi nhận: Bà N.T.T và ông N.V.H (SN 1974; cư trú: TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tử vong tại chỗ; anh H.A.D (SN 2002; cư trú tại nhà trọ trên) tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh nguyên nhân cháy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nguyên nhân vụ cháy do một đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét theo các dấu vết nóng của đối tượng để lại tại hiện trường, Công an thành phố bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Minh Trung (SN 1982; cư trú khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) khi đang lẩn trốn tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước sau gần 11 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận tin báo.

Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, chính bản thân Huỳnh Minh Trung cũng bị bỏng ở mặt. Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Huỳnh Minh Trung khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với bà N.T.T vì nghi ngờ có quan hệ với người đàn ông khác nên đã nảy sinh ý định giết bà này. Sáng ngày 10/5, Huỳnh Minh Trung một mình điều khiển xe môtô BKS 93L1-351.88 chở theo 2 bình nhựa chứa đầy xăng (tổng cộng khoảng 7 lít xăng) từ nhà đối tượng tại khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến nhà trọ của bà N.T.T.

Sau đó, Huỳnh Minh Trung cầm một bình nhựa mở nắp rồi hất xăng vào phòng khách, cầm bật lửa chuẩn bị sẵn từ trước rồi bật gây cháy, lửa bùng phát và lan rộng trong hiện trường. Trung tiếp tục quay ra cửa cầm túi màu xanh bên trong đựng bình nhựa đựng xăng còn lại ném vào hiện trường đang cháy rồi rời khỏi hiện trường điều khiển xe máy về Bình Phước…

Như vậy, chỉ vì ghen tuông mù quáng và cũng có thể nói là để "trả thù tình", Trung đã mang xăng tới đốt nhà người phụ nữ mình từng yêu để dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với cái chết đau đớn, oan uổng của 3 người…

Tại địa bàn tỉnh Bình Dương, giữa tháng 3 vừa qua, Nguyễn Văn Sơn (SN 1981) cũng chỉ vì ghen tuông đã ra sát hại người tình là bà T.T.P. (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương). Đáng nói là sau khi đã dùng hung khí đâm liên tiếp làm nạn nhân gục tại chỗ, Sơn tiếp tục leo lên cabin xe tải của mình lấy chai chứa xăng, chạy tới nơi bà P. đang nằm gục tưới lên nạn nhân và cả người mình.

Thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người dân chứng kiến. Một số người đã lao tới khống chế Sơn trước khi đối tượng châm lửa đốt, nếu không hậu quả sẽ còn khó lường hơn. Người dân gọi xe cứu thương đưa người phụ nữ đến bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào chiều 15/3, Sơn điều khiển xe tải đến khu nhà ở xã hội tại phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gặp bà T.T.P. để nói chuyện. Gặp nhau, Sơn và bà P. lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng đã lấy cây kéo cất trên xe tải lao vào tấn công bà P. và sự việc đã diễn biến như kể trên.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, giữa Sơn và nạn nhân trước đó sống với nhau như vợ chồng nhưng Sơn thường xuyên ghen tuông. Cách đó không lâu, Sơn đánh đập người tình, đã bị bà P. báo Công an xử lý. Sau sự việc đó, Sơn chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng và làm nghề lái xe tải…

Trả giá đắt bằng bản án đền mạng

Vào cuối tháng 1/2025, Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu (SN 1964, quê Bến Tre) tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là "Tử hình"…

Diễn tiến vụ việc này có thể nói là thực sự kinh hoàng. Cũng chỉ vì ghen tuông tình ái, không thuyết phục được người phụ nữ nối lại tình cảm, Lê Công Hầu đã mua tới 3 can xăng loại 20 lít một can, tức tổng cộng 60 lít, rồi giữa đêm chạy đến nhà nạn nhân ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, âm thầm rót cho xăng chảy vào nhà rồi châm lửa đốt. Trong nhà lúc này có tới 6 người đang ngủ, kết quả vụ cháy đã khiến 2 con gái của nạn nhân sinh năm 1999 và 2003 bị chết cháy, những người còn lại may mắn phá được cửa sổ chạy thoát chứ không thì cũng chưa biết hậu quả ra sao.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo cố ý tước đoạt mạng sống người khác, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, hành vi động cơ đê hèn. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu mức án kể trên…

Từ các vụ án trên cho thấy, cách giải quyết mâu thuẫn của các đối tượng có tính chất côn đồ và động cơ gây án đê hèn. Các đối tượng thường có trình độ nhận thức kém, thiếu kiềm chế, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính mình và người khác.

Theo chia sẻ của các nhà tâm lý học, một số người ghen tuông mù quáng luôn có xu hướng nghi ngờ, cho rằng vợ hoặc người yêu không chung thủy. Khi cảm xúc ghen tuông bị chi phối, họ trở nên kích động, có những lời nói, hành động mất kiểm soát, bất chấp hậu quả, từ đó gây ra những vụ án đau lòng, những cái chết thương tâm.

Đề cập về hành vi giải quyết mâu thuẫn cực đoan của các đối tượng sử dụng biện pháp phóng hỏa để giải quyết mâu thuẫn, Luật sư Trần Minh Hùng, Văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng, những đối tượng nhận thức rõ hành vi phóng hỏa không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến những người không liên quan, gây nguy hại đến tài sản của người khác, đe dọa tính mạng của nhiều người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi của mình, đây là hành vi giết người. Tùy vào động cơ gây án của đối tượng, số người bị ảnh hưởng mà có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân đến tử hình.

Để giải quyết và hạn chế những hành vi bạo lực xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát đòi hỏi phải có cách hành xử và lối sống đúng mực, đúng pháp luật, người trong cuộc cần phải bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. Trong những câu chuyện này, kỹ năng hóa giải vấn đề đối với nạn nhân là vô cùng quan trọng.

Trong những trường hợp xảy ra mâu thuẫn về mặt tình cảm thì chính nạn nhân, thường là nữ, cần phải có kỹ năng kiểm soát hành vi. Phải có cách để làm dịu đi những cơn đau, làm dịu đi những bức xúc của đối phương. Các nạn nhân cần kiềm chế, tránh có những hành vi, lời nói, hành động, cử chỉ, thái độ kích động, chạm tự ái sâu sắc của người đang yêu có "máu ghen". Không nên đẩy đối tượng vào thế tận cùng, bị tổn thương quá lớn, bị kích động, không còn gì để mất. Tránh để họ trở nên hằn học, cay cú, đau đớn và bức xúc, chỉ hành động theo bản năng, giải tỏa tức thì những gì chất chứa, ấp ủ…

Đã có nhiều đối tượng trong phút giây nóng giận mất khôn đã gây án bằng cách phóng hỏa giết người phải nhận mức án cao nhất - tử hình, cho nên đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc, bản thân mỗi người hãy tự răn mình bằng những bài học trên, để chấm dứt ngay việc sử dụng các biện pháp bạo lực, tàn ác để giải quyết mâu thuẫn.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân