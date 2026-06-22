Bị em vợ đâm tử vong khi đang xem đá bóng

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h10’ ngày 21/6, ông T.V.P (SN 1965, trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đang ngồi xem bóng đá cùng hai người khác tại gia đình thì bất ngờ bị đối tượng Đào Xuân Hải (SN 1985, là em vợ ông P, trú tại thôn Quý Đức Tây, xã Đông Tiền Hải) vào nhà, dùng một con dao dạng gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người.

Đối tượng Đào Xuân Hải (ở giữa) đã ra đầu thú.

Sau khi gây án, đối tượng Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông T.V.P được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải; tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu; đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến sáng 22/6, đối tượng Đào Xuân Hải đã ra đầu thú.

Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân