Người đàn ông 51 tuổi bất ngờ ngã gục, tử vong thương tâm khi đang chơi Pickleball ở TP.HCM

Tối 21/6, Công an phường Vũng Tàu đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đang chơi Pickleball.

Người đàn ông ở Vũng Tàu đổ gục trên sân pickleball và tử vong sau đó - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều cùng ngày, ông H.H. (51 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) cùng nhóm bạn đến chơi tại sân Pickleball trên đường Thống Nhất (phường Vũng Tàu, TP.HCM). Hơn 16h cùng ngày, ông H. bất ngờ ngã xuống nền sân, có biểu hiện co giật.

Nhóm bạn chơi cùng vội gọi điện thông báo cho nhân viên y tế đến kiểm tra, tiến hành sơ cứu, nhưng ông H. đã tử vong.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra. Người nhà nạn nhân cũng được báo tin đến hiện trường để cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn