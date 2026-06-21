Thông tin mới nhất về vụ á.n m.ạng khiến 4 người t.ử v.ong ở Bắc Ninh

Ngày 21/6, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Yên.

Hiện trường vụ án. Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 18h cùng ngày, tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ giết người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định, khoảng 18h ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C. (SN 1965, trú tại phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995; con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao tấn công chị N., cháu N.H.P. (SN 2016; con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020; con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011; con nuôi ông C.) sau đó đối tượng tự sát.

Hậu quả, Chị N. (con đẻ ông C.), cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị N. (con nuôi ông C.) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra theo quy định.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn