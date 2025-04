Bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, nam thanh niên sống sót thần kỳ

Camera ghi lại tình huống nam thanh niên bị cuốn vào gầm xe đầu kéo.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h15’ ngày 8/4 tại vòng xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, anh Nguyễn Cửu Th (33 tuổi, ngụ tại xã Quảng Trị, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú (thị trấn Lộc Thắng).

Khi đến vòng xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng, anh Th điều khiển xe máy theo hướng qua Tỉnh lộ 725 vào xã Lộc Ngãi thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 49H- 032xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông song song cùng chiều rẽ về hướng ra Quốc lộ 20.

Chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục di chuyển và kéo lê xe máy cùng anh Th dưới gầm xe nhiều mét. Lúc này, người dân đã kịp thời tri hô tài xế xe đầu kéo dừng lại.

Tình huống tai nạn khiến nhiều người thót tim.

Tại hiện trường, xe máy bị xe đầu kéo kéo lê dưới gầm hư hỏng nặng. Nam thanh niên được người dân đưa ra từ gầm xe đầu kéo và may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân và trầy xước vùng mặt. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

