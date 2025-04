Xe khách va chạm với xe đầu kéo, 4 người văng xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Trao đổi trên tờ Dân trí vào chiều 6/4, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 11h52 cùng ngày, tại km157+400 quốc lộ 2 đường Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, xảy ra vụ tai nạn giữa 2 ô tô.

Vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 99B-016.xx, do anh T.V.S. (SN 1985, ở TP.Tuyên Quang) điều khiển theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang, khi đến địa phận xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên thì đâm vào thành xe đầu kéo biển kiểm soát 22F-005.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 89R-011.xx, do anh L.T.B. (SN 1982, ở huyện Hàm Yên) điều khiển, đi chiều ngược lại.

Chiếc xe khách va chạm với xe đầu kéo.

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, cú va chạm khiến xe khách chao nghiêng, lao vào vệ đường, kính chắn gió và kính hông vỡ tung. 4 hành khách bị hất văng khỏi xe, người văng xa nhất hơn 10 mét, nằm giữa lòng đường. 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng, trong đó xe khách nát phần đầu, xe đầu kéo móp cabin bên tài.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. Tại đây, một nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện, một người bị sốc mất máu đang được theo dõi tích cực. 2 người bị chấn thương răng hàm mặt, 6 người còn lại đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực đang có mưa, mặt đường trơn trượt. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đều có đầy đủ giấy phép lái xe.

Hiện Công an huyện Hàm Yên đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn