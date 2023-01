Bị bắt lên đồn, 2 tên cướp vẫn bận rộn chê trách nhau: 'Tao quá chuyên nghiệp rồi, tưởng mày thế nào...'

Tối 9/1, trong chương trình Chuyển động 24h tối phát sóng trên kênh VTV1 đưa tin về vụ việc triệt quá thành công nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Clip: 2 tên cướp không quên chê trách nhau tại đồn công an: 'Tao quá chuyên nghiệp rồi, tưởng mày thế nào...' (Nguồn: VTV24)

Đặc biệt, trong bản tin có ghi lại hình ảnh 2 tên cướp đang không ngừng chê trách nhau thiếu chuyên nghiệp khi đi cướp ngay tại trụ sở công an. Cụ thể, trong đoạn video phát sóng, hai đối tượng ngồi cạnh nhau, vẻ mặt tỏ rõ sự tức giận và liên tục tranh cãi nhau về việc phối hợp không ăn ý để bị bắt, thậm chí một đối tượng còn thản nhiên xin cán bộ công an nói vài điều với đồng bọn.

"Anh Đồng cho em nói nó 1 - 2 giây", người này xin phép rồi quay sang chê tên trộm còn lại: "Tao là quá chuyên nghiệp rồi, tao tưởng mày thế nào".

Theo báo Thanh Tra, 2 tên trộm được xác định là Phạm Văn Thắng (54 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Cao Hữu Hùng (55 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Chiều 9/1 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết, đã bắt giữ đối tượng Thắng và Hùng để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, qua điều tra, sáng 7/1, trinh sát tổ chức theo dõi 2 đối tượng trên. Khi đó, đối tượng Thắng đi xe máy mang BKS 29Y4 - 8583 từ ngõ 100 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) đến số 341 Thanh Nhàn (phường Bạch Mai) để gặp ông Hùng. Sau đó, cả 2 lại cùng đi trên xe máy biển số 30L9 - 9686 lượn lờ trên các tuyến phố.

Thấy một phụ nữ đi xe máy một mình, treo túi xách ở giữa xe, chúng đi theo bám đuôi. Tại ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn, Hùng lái xe chủ động đâm vào đuôi xe máy của "con mồi" khi nạn nhân dừng đèn đỏ. Trong khi đó, Thắng tiếp cận, lợi dụng nạn nhân sơ hở để trộm chiếc túi xách có hơn 4 triệu đồng bên trong.

Hành vi của đối tượng đã bị bắt quả tang, lúc này, Hùng và Thắng rút dao phóng lợn để chống trả nhưng không thành.

Đối tượng Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CSĐT

Được biết, 2 đối tượng này đều có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 quen nhau trong tù. Sau khi được thả tự do, cả 2 "hợp tác" với nhau để tiếp tục dàn cảnh trộm cắp trên phố.

Vì có nhiều kinh nghiệm trong việc dàn cảnh trộm cắp nên 2 đối tượng chuẩn bị rất chu đáo. Thậm chí, họ còn thay cả vành đúc nguyên bản của bánh trước chiếc xe tay ga thành vành nan hoa, cho dễ móc vào xe của nạn nhân. Một điểm đặc trưng khác của băng nhóm này, trên hộc để đồ của các phương tiện gây án, các đối tượng luôn để một con dao bầu.

