Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có giám đốc mới

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Phạm Vĩnh Hùng. (Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện các sở, ngành, đơn vị y tế trong tỉnh.

Theo quyết định của Sở Y tế, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung chúc mừng tân Giám đốc và tập thể bệnh viện, đồng thời ghi nhận gần 30 năm cống hiến của bác sĩ Hùng từ khi là bác sĩ điều trị đến các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bà bày tỏ tin tưởng người đứng đầu mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, xây dựng tập thể đoàn kết, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giữ vững uy tín và y đức của bệnh viện.

Nhận nhiệm vụ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đồng nghiệp và tập thể cán bộ, viên chức đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong quá trình công tác.

Tân Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và người lao động tiếp tục đổi mới, ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều trị; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tôn trọng và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân; cải thiện chất lượng dịch vụ để bệnh nhân và người nhà thêm an tâm, tin tưởng.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn