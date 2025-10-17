Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh tổ chức Lớp học tiền sản tháng 10 với chủ đề “Nuôi con bằng sữa mẹ”

Chương trình do Bác sĩ Lê Trung Hiếu – Khoa Sản HTSS trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn, mang đến cho các mẹ bầu những kiến thức thực tế, dễ hiểu và hữu ích về việc cho con bú đúng cách, lợi ích của sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, cũng như các kỹ năng chăm sóc bé sơ sinh an toàn, khoa học.

Bác sĩ Lê Trung Hiếu đang hướng dẫn mẹ bầu

Không chỉ là một buổi học ý nghĩa về kiến thức, lớp học còn là dịp để các mẹ bầu tại Nghệ An được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thai kỳ, đồng thời nhận về nhiều phần quà và ưu đãi đặc biệt từ bệnh viện và các thương hiệu đồng hành.

Qùa tặng đặc biệt dành riêng cho lớp học tháng 10:

* Miễn phí gói xét nghiệm lấy máu gót chân 5 bệnh cho bé (trị giá 600.000đ) khi đặt cọc gói sinh ngay tại lớp.

* Tất cả mẹ tham gia đều nhận được:

* Voucher siêu âm thai + đo monitor miễn phí

* Bộ quà tặng đến từ các thương hiệu mẹ & bé nổi tiếng như VNVC – Kusikte – Hegen - Motaro– Moaz…

* MINIGAME đặc biệt với hàng loạt phần quà hấp dẫn:

*01 Voucher giảm 15% gói sinh cho 1 mẹ may mắn nhất

* Máy hút sữa – Máy xay – Máy tiệt trùng – Vali em bé và nhiều quà tặng dễ thương khác

Mẹ bầu tham gia minigame, nhận quà hoặc hình quà tặng

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đại diện Bệnh viện TTH Vinh cho biết:

“Chúng tôi mong muốn mỗi buổi học tiền sản không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương – nơi mẹ được chăm sóc, thấu hiểu và chuẩn bị thật vững vàng cho ngày đón con chào đời.”

Trong suốt thời gian qua, các lớp học tiền sản định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện TTH Vinh đã trở thành địa chỉ quen thuộc được nhiều mẹ bầu trên địa bàn Nghệ An tin tưởng lựa chọn. Mỗi tháng, hàng trăm mẹ tham gia lớp học để trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế, giúp hành trình vượt cạn trở nên an toàn, nhẹ nhàng hơn.

Các mẹ có thể đăng ký tại đây .

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH VINH Địa chỉ: Số 105 Lý Thường Kiệt, P. Thành Vinh, Nghệ An Điện thoại tư vấn: 0911.853.966

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn