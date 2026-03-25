Bên trong căn nhà 33m2 'gây sốt' của chàng trai 9X

Dù căn hộ chỉ 33m2, chàng trai 9X vẫn biết cách sắp xếp và cá nhân hóa không gian, đảm bảo cuộc sống tiện nghi giữa thành phố đắt đỏ.

Một chàng trai sinh năm 1995, làm trong ngành thời trang tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng “mắt tròn mắt dẹt” khi biến không gian 33m2 thành tổ ấm tiện nghi giữa thành phố Bắc Kinh đắt đỏ. Ảnh: Xiaohongshu

Điều gây chú ý nhất không nằm ở diện tích tổng thể, mà là phòng ngủ chỉ vỏn vẹn 3m² nằm ngay góc phải lối vào nhà. Ảnh: Xiaohongshu

Phòng ngủ được thiết kế như một chiếc tủ, dạng kín. Ảnh: Xiaohongshu

Phía dưới giường là kệ cất đồ ít dùng. Ảnh: Xiaohongshu

Với gam màu trắng chủ đạo, không gian nhỏ không bị ngột ngạt. Ảnh: Xiaohongshu

Không gian chung được chia thành nhiều khu rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo sự liên kết nhờ bảng màu thống nhất: trắng - xanh - gỗ. Ảnh: Xiaohongshu

Gần cửa sổ, gia chủ bố trí góc thư giãn với bàn tròn và ghế gỗ phong cách Pháp cổ điển. Ảnh: Xiaohongshu

Khu vực làm việc kết hợp thêm các yếu tố truyền thống như mây tre, tranh thủy mặc, thư pháp... tạo không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Ảnh: Xiaohongshu

Phòng bếp được ngăn cách bằng cửa đôi màu trắng. Ảnh: Xiaohongshu

Diện tích bếp chỉ 4m2 nhưng bố trí đầy đủ công năng. Ảnh: Xiaohongshu

Phòng tắm ở gần cửa ra vào, thiết kế tách khu khô - ướt. Ảnh: Xiaohongshu

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: căn nhà 33m2 ,'gây sốt' ,bên trong ,chàng trai 9X

