Bên trong căn nhà trên phố Kim Mã của cố NSND Hoàng Dũng

Mới đây, Hoàng Triều Dương – con trai cố NSND Hoàng Dũng, bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại không gian sống của gia đình, thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh chụp màn hình
Đây là một trong những lần hiếm hoi người hâm mộ được nhìn cận cảnh tổ ấm của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà của cố NSND Hoàng Dũng nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã (Hà Nội), chung khuôn viên với hai gia đình khác và có khoảng sân thoáng đãng nối liền nhau. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà mang vẻ cổ kính, nhuốm màu thời gian, với lối kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa. Ảnh: Tổ quốc
Không gian sân rộng với nhiều cây xanh. Ảnh chụp màn hình
Lúc còn sống, NSND Hoàng Dũng thường tận hưởng sự yên tĩnh của buổi sáng với một ấm trà, vừa có thể đọc sách vừa thả tầm nhìn ra khoảng sân nhà, nghe tiếng chim hót...Ảnh: Tổ quốc
Hoàng Triều Dương cho biết bố anh tự thiết kế căn nhà. Ảnh: Chụp màn hình
Không gian bên trong nhà được bài trí theo phong cách Hà Nội xưa, phần lớn nội thất đều từ gỗ. Ảnh chụp màn hình
Không gian bên trong nhà được bài trí theo phong cách Hà Nội xưa, phần lớn nội thất đều từ gỗ. Ảnh chụp màn hình
Hiện tại, Triều Dương cũng đang tiếp nối những niềm đam mê của bố như chăm sóc cây cảnh, nuôi chim, nuôi mèo,... Ảnh chụp màn hình
Nam diễn viên trẻ giữ trọn vẹn hình ảnh của bố ở mọi góc nhà. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn