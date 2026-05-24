Hơn 100 công an băng rừng, dùng flycam theo dõi, bắt ổ nhóm ma túy hoạt động kiểu dòng họ

Công an sử dụng flycam quan sát từ trên cao nhằm phát hiện vị trí các nghi phạm - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 24-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa triệt phá, bắt 5 người liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo kiểu dòng họ tại xã Tả Van.

5 người bị bắt gồm Sùng A Páo (39 tuổi), Má Thị Xao (53 tuổi), Giàng A Lành (21 tuổi), Lý Thị Chi (70 tuổi) và Hầu Thị Vu (29 tuổi, cùng ở xã Tả Van) về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, 5 người này có mối quan hệ họ hàng, hình thành khép kín đường dây. Khi phát hiện lực lượng công an, những người này đã lợi dụng địa hình đồi núi để bỏ trốn.

Để phục vụ điều tra, bắt giữ các trường hợp nói trên, cơ quan công an phải họp bàn phương án tác chiến ngay trong đêm, sử dụng flycam quan sát từ trên cao nhằm phát hiện vị trí các nghi phạm và nhiều mũi trinh sát từ mặt đất được triển khai, khép chặt vòng vây từ nhiều hướng.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các nghi phạm, trong ngày 19 và 20-5, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại 3 thôn tại xã Tả Van và băng rừng, vượt suối, mật phục giữa đêm bắt giữ 5 người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an họp bàn trong đêm và nghi phạm, vật chứng liên quan trong vụ án - Ảnh: THANH TUẤN

Manh mối đường dây nói trên được Công an xã Tả Van phối hợp Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang Sùng A Páo đang tàng trữ 2 gói heroine có tổng khối lượng 0,206 gam tại khu vực tỉnh lộ 152 chiều 19-5.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Giàng A Lành và Lý Thị Chi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày 20-5, trong quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an xã Tả Van đã tiếp nhận Hầu Thị Vu đến đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Lý Thị Chi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chí Tuệ - Thanh Tuấn

