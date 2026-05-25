Hơn 5 triệu lượt xem bố chở con ngồi trong thùng hàng shipper

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc bố chở con ngồi trong thùng hàng giữa trời mưa gây sốt Giữa cơn mưa sáng ở Bạc Liêu, hình ảnh em bé đội nón bảo hiểm, ngồi ngoan trong thùng hàng phía sau xe shipper của bố trên đường đến trường khiến nhiều người thích thú.

Khoảng 7h sáng 21/5, khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau), anh Nguyễn Hoàng Anh đang chuẩn bị đưa con đi học rồi tiếp tục đến chỗ làm. Không muốn con bị ướt trong quãng đường ngắn đến trường, anh nghĩ ra cách cho bé ngồi phía sau thùng hàng của xe shipper để tránh mưa.

Anh cho biết quãng đường từ nhà đến trường chỉ hơn 5 phút. Gia đình cũng chừa khoảng trống phía sau để bé có thể quan sát bên ngoài, tránh cảm giác bí bách.

"Nhiều người nghĩ bé ngồi sau sẽ bị ngộp nhưng chúng tôi có chừa chỗ để bé nhìn quanh đường. Từ nhà đến trường cũng khá gần, khoảng hơn 5 phút", anh chia sẻ.

Theo anh, đây là lần đầu tiên anh chở con theo cách đặc biệt này. Điều khiến anh bất ngờ là bé không hề quấy khóc mà ngồi rất ngoan, nghe lời bố suốt quãng đường.

Anh Hoàng Anh chừa chỗ trống trong thùng hàng để bé không bị ngộp.

Khoảnh khắc em bé mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm, ngồi gọn trong thùng hàng phía sau xe máy của bố trên đường đến trường rồi được đưa lại cho mẹ đã được cô giáo ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thích.

Nhiều người cũng để lại bình luận thích thú trước khoảnh khắc đời thường của gia đình.

"Cục hàng này nhìn cưng quá, ngoan mà không khóc nữa", một tài khoản bình luận. "Bố mẹ vẫn trang bị nón bảo hiểm, đảm bảo an toàn cho bé", người khác viết.

Nói về việc đoạn video bất ngờ lan truyền, anh Hoàng Anh cho biết bản thân khá bất ngờ khi hình ảnh đời thường của hai bố con lại nhận được nhiều sự quan tâm.

"Gia đình cảm thấy vui và xem đây như một kỷ niệm đẹp vì có nhiều người để lại lời nhắn dễ thương dành cho bé", anh nói thêm.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn