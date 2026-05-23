Số ca bệnh lậu, giang mai cao kỷ lục

Theo báo cáo mới công bố từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), các bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn (STI), bao gồm bệnh giang mai và lậu, đang đạt mức kỷ lục trên khắp châu Âu.

"Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã gia tăng trong 10 năm qua và đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024", ông Bruno Ciancio, Trưởng đơn vị Bệnh lây truyền trực tiếp và Bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine tại ECDC, cho biết. "Nếu không được điều trị, những bệnh nhiễm trùng này có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, chẳng hạn đau mạn tính và vô sinh, và trong trường hợp giang mai, có thể gây ra các vấn đề về tim hoặc hệ thần kinh".

Theo Euro News, dữ liệu mới nhất từ ​​năm 2024 cho thấy số ca mắc bệnh lậu và giang mai, cùng với giang mai bẩm sinh, đã đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, phản ánh sự lây lan dai dẳng ở nhiều quốc gia.

Số ca mắc bệnh lậu đạt 106.331, tăng 303% so với năm 2015, và số ca mắc bệnh giang mai tăng hơn gấp đôi trong cùng kỳ, lên 45.577 ca. Báo cáo cho thấy bệnh Chlamydia vẫn là bệnh lây truyền qua đường tình dục được ghi nhận thường xuyên nhất, với 213.443 ca.

Hình ảnh minh họa vết thương trên da của người mắc bệnh giang mai giai đoạn 2. Ảnh: Atlas of Clinical Medicine.

Bệnh lậu gia tăng mạnh

Theo báo cáo, tỷ lệ phát hiện bệnh lậu trong năm 2024 là hơn 106.000 ca, mức cao nhất kể từ khi châu Âu bắt đầu hệ thống giám sát STI vào năm 2009.

Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng, đặc biệt là ở phụ nữ, điều này có thể dẫn đến chẩn đoán chậm trễ, biến chứng và lây truyền không kiểm soát.

Từ năm 2023 đến năm 2024, tỷ lệ mắc bệnh nói chung tăng 4,3%. Riêng ở nam giới, tỷ lệ tăng 7,9%, cao nhất ở nhóm tuổi 25-34. Hơn một nửa số ca mắc bệnh năm 2024 là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Tuy nhiên, ở nữ giới, tỷ lệ mắc bệnh nói chung giảm 8,6%. Số ca mắc bệnh được báo cáo nhiều nhất là ở nhóm tuổi 20-24.

"Mặc dù một phần các trường hợp này có thể là do nâng cao nhận thức và xét nghiệm, tỷ lệ mắc bệnh lậu cao ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vẫn đáng lo ngại do nguy cơ tiềm ẩn gây ra các biến chứng ở đường sinh dục", ECDC cảnh báo.

Nhìn chung, tỷ lệ cao nhất năm 2024 được ghi nhận ở Ireland, Malta, Iceland, Luxembourg, Đan Mạch và Tây Ban Nha.

Gia tăng đáng lo ngại trường hợp giang mai bẩm sinh

ECDC ghi nhận sự gia tăng mạnh bệnh giang mai bẩm sinh, với số lượng đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 và gần như tăng gấp đôi so với năm 2023.

Giang mai bẩm sinh là bệnh nhiễm trùng xảy ra khi vi khuẩn giang mai lây truyền từ người mẹ mang thai bị nhiễm bệnh sang thai nhi trong thời kỳ mang thai. ECDC lưu ý sự lây truyền có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh và ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, tuy nhiên, nguy cơ cao nhất là ở những phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai giai đoạn đầu chưa được điều trị.

Từ năm 2015 đến năm 2024, Bulgaria báo cáo số ca mắc cao nhất (195), tiếp theo là Bồ Đào Nha (96) và Hungary (91).

"Bệnh giang mai bẩm sinh là bệnh có thể phòng ngừa được và việc loại bỏ nó trên toàn EU/EEA là hoàn toàn khả thi", báo cáo nhấn mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu đã đặt mục tiêu loại trừ bệnh này vào năm 2030 với tỷ lệ dưới 1/100.000 ca sinh sống. Báo cáo khuyến nghị tăng cường công tác phòng ngừa trong cộng đồng người dị tính, tăng cường các chương trình sàng lọc và xem xét việc xét nghiệm lại toàn diện cho phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối thai kỳ.

Xu hướng quan hệ tình dục không an toàn đang khiến bệnh STI lan rộng tại châu Âu. Ảnh: Shutterstock.

Tại sao bệnh lây truyền qua đường tình dục lại gia tăng?

Theo các chuyên gia, sự gia tăng mạnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) ở nam và nữ giới trong những năm gần đây có thể liên quan đến thay đổi trong hành vi tình dục, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Ông Josep Mallolas, Trưởng khoa HIV/AIDS tại Bệnh viện Clínic Barcelona, người không tham gia vào báo cáo trên, cho biết việc sử dụng bao cao su đang ngày càng giảm.

"Bao cao su hiện được sử dụng ít hơn rất nhiều so với trước đây", ông Josep nhận định. "Thứ hai, số lượng bạn tình đang gia tăng, chứ không phải số lần quan hệ tình dục - yếu tố này ít quan trọng hơn. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm người trẻ, từ tuổi dậy thì, thanh thiếu niên cho đến những người ở độ tuổi 20".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số ca mắc tăng không hoàn toàn là tín hiệu xấu. ECDC nhận định việc mở rộng xét nghiệm, sàng lọc và cải thiện hệ thống báo cáo cũng góp phần khiến số ca được phát hiện nhiều hơn.

Báo cáo cho thấy một số quốc gia châu Âu đã thay đổi chính sách xét nghiệm, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm miễn phí và xét nghiệm tại nhà nhằm đối phó với làn sóng STI gia tăng.

Dù vậy, ECDC nhấn mạnh vẫn cần thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn xu hướng lây nhiễm giữa các quốc gia và từng nhóm dân số khác nhau.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn