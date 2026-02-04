Thời gian:
Bên trong biệt thự 'triệu đô' gây tranh cãi của NTK Thái Công

Căn biệt thự mới nhà thiết kế Quách Thái Công gây nhiều ý kiến trái chiều về phong cách thiết kế.

Sau thời gian dài úp mở, mới đây NTK Thái Công bất ngờ khoe căn biệt thự triệu đô ở TP HCM, đặt tên là Thái Công Maison. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự tọa lạc tại khu nhà giàu Thảo Điền, có diện tích 2.000 m2 với sân vườn rộng, hồ bơi ngoài trời. Ảnh: FBNV

Thái Công cho biết, đây là không gian sống do chính ông kiến tạo cho bản thân sau nhiều năm làm nghề. Ảnh: FBNV

Mỗi chi tiết kiến trúc và nội thất đều được lựa chọn theo những tiêu chuẩn khắt khe Thái Công áp dụng suốt nhiều năm khi phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu. Ảnh: FBNV

NTK Thái Công cho biết đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không gian phòng khách trong biệt thự. Ảnh: FBNV

Từng chi tiết trong nhà đều được sắp đặt cầu kỳ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến trái chiều cho rằng cách bài trí nội thất trong căn nhà của Thái Công có mật độ đồ đạc dày. Ảnh: FBNV

Nhiều vật trang trí, đèn và tác phẩm nghệ thuật, khiến tổng thể căn phòng rối mắt. Ảnh: FBNV

Bể bơi bên ngoài biệt thự. Ảnh: FBNV

Khu vực bàn ăn ngoài trời. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

