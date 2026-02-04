Bên trong biệt thự 'triệu đô' gây tranh cãi của NTK Thái Công

Sau thời gian dài úp mở, mới đây NTK Thái Công bất ngờ khoe căn biệt thự triệu đô ở TP HCM, đặt tên là Thái Công Maison. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự tọa lạc tại khu nhà giàu Thảo Điền, có diện tích 2.000 m2 với sân vườn rộng, hồ bơi ngoài trời. Ảnh: FBNV
Thái Công cho biết, đây là không gian sống do chính ông kiến tạo cho bản thân sau nhiều năm làm nghề. Ảnh: FBNV
Mỗi chi tiết kiến trúc và nội thất đều được lựa chọn theo những tiêu chuẩn khắt khe Thái Công áp dụng suốt nhiều năm khi phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu. Ảnh: FBNV
NTK Thái Công cho biết đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Ảnh: FBNV
Không gian phòng khách trong biệt thự. Ảnh: FBNV
Từng chi tiết trong nhà đều được sắp đặt cầu kỳ. Ảnh: FBNV
Bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến trái chiều cho rằng cách bài trí nội thất trong căn nhà của Thái Công có mật độ đồ đạc dày. Ảnh: FBNV
Nhiều vật trang trí, đèn và tác phẩm nghệ thuật, khiến tổng thể căn phòng rối mắt. Ảnh: FBNV
Bể bơi bên ngoài biệt thự. Ảnh: FBNV
Khu vực bàn ăn ngoài trời. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn