Bên trong biệt thự 5 triệu USD có khả năng chống bão

Biệt thự mái vòm được xây dựng vào năm 1991 với mục tiêu chính có thể chống chọi được bão.

Được mệnh danh là “Mắt Bão”, ngôi nhà mái vòm, tọa lạc trên đảo Sullivan ở Charleston, Nam Carolina (Mỹ) chỉ cách bãi biển 70 mét, được thiết kế để chống chọi với những cơn bão chết người. Ảnh: CNBC

Căn nhà được xây dựng vào năm 1989 do kiến trúc sư X Dilling thiết kế với vẻ ngoài khoa học viễn tưởng, như thể được lấy thẳng từ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Ảnh: CNBC

Ngôi nhà có tầm nhìn hướng biển với cửa sổ bằng kính cỡ lớn. Ảnh: CNBC

Biệt thự rộng hơn 300m2, bao gồm khu vực sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Ảnh: CNBC

Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ những đường cong của vỏ sò trên bãi biển. Ảnh: CNBC

Trong nhà còn có thang máy, quầy bar, cửa sổ mái và thậm chí là một phòng kho để tiền an toàn. Ảnh: CNBC

Căn biệt thự được xây bằng bê tông và thép nặng khoảng 650 tấn. Ảnh: CNBC

Không gian phòng ngủ hiện đại. Ảnh: CNBC

Phòng tắm với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: CNBC

Cầu thang được thiết kế và điêu khắc theo hình cong mái vòm. Ảnh: CNBC

Tầng trệt có gần 300m2 không gian để xe ngoài trời, không gian sinh hoạt khép kín nằm ở hai tầng phía trên. Ảnh: CNBC

Thiết kế mái vòm cho phép nước dâng qua bên dưới ngôi nhà một cách an toàn mà không gây hư hại cho không gian sống, một yếu tố quan trọng giúp ngôi nhà chống được bão. Ảnh: CNBC

Một lợi ích khác của hình vòm là không cần dầm đỡ chạy ngang nhà. Điều này đồng nghĩa với việc bên trong gần như hoàn toàn mở, chỉ có cầu thang và những bức tường ngăn cách phòng ngủ hoặc phòng tắm. Ảnh: CNBC

Năm 2018, ngôi nhà được rao bán với giá 4,9 triệu USD. Ảnh: CNBC

