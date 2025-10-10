Bên trong biệt thự 5 triệu USD có khả năng chống bão

Được mệnh danh là “Mắt Bão”, ngôi nhà mái vòm, tọa lạc trên đảo Sullivan ở Charleston, Nam Carolina (Mỹ) chỉ cách bãi biển 70 mét, được thiết kế để chống chọi với những cơn bão chết người. Ảnh: CNBC
Căn nhà được xây dựng vào năm 1989 do kiến trúc sư X Dilling thiết kế với vẻ ngoài khoa học viễn tưởng, như thể được lấy thẳng từ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Ảnh: CNBC
Ngôi nhà có tầm nhìn hướng biển với cửa sổ bằng kính cỡ lớn. Ảnh: CNBC
Biệt thự rộng hơn 300m2, bao gồm khu vực sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Ảnh: CNBC
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ những đường cong của vỏ sò trên bãi biển. Ảnh: CNBC
Trong nhà còn có thang máy, quầy bar, cửa sổ mái và thậm chí là một phòng kho để tiền an toàn. Ảnh: CNBC
Căn biệt thự được xây bằng bê tông và thép nặng khoảng 650 tấn. Ảnh: CNBC
Không gian phòng ngủ hiện đại. Ảnh: CNBC
Phòng tắm với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: CNBC
Cầu thang được thiết kế và điêu khắc theo hình cong mái vòm. Ảnh: CNBC
Tầng trệt có gần 300m2 không gian để xe ngoài trời, không gian sinh hoạt khép kín nằm ở hai tầng phía trên. Ảnh: CNBC
Thiết kế mái vòm cho phép nước dâng qua bên dưới ngôi nhà một cách an toàn mà không gây hư hại cho không gian sống, một yếu tố quan trọng giúp ngôi nhà chống được bão. Ảnh: CNBC
Một lợi ích khác của hình vòm là không cần dầm đỡ chạy ngang nhà. Điều này đồng nghĩa với việc bên trong gần như hoàn toàn mở, chỉ có cầu thang và những bức tường ngăn cách phòng ngủ hoặc phòng tắm. Ảnh: CNBC
Năm 2018, ngôi nhà được rao bán với giá 4,9 triệu USD. Ảnh: CNBC
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn