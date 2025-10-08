Bên trong dinh thự 1.600 tỷ, trồng cây nuôi gà của phú bà U60

Trong giới siêu giàu châu Á, Jamie Chua được mệnh danh là "bà hoàng bất động sản" cùng hàng loạt danh xưng mĩ miều khác như "Con cưng Hermès" hay "Nữ hoàng đồ hiệu". Ảnh: SCMP
Dinh thự của Jamie Chua nằm trong khu Sentosa Cove - nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu, giàu có bậc nhất Singapore. Ảnh: Uchify
Biệt thự 3 tầng có diện tích lên tới 780m2 được định giá khoảng 63-64 triệu USD (tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng). Ảnh: Uchify
Thích không gian sống ngập ánh sáng tự nhiên, phú bà Jamie Chua chọn hệ thống kính cao cấp chống tia UV, nhập khẩu từ Thụy Sĩ cho dinh thự. Ảnh: Uchify
Đáng nói, chỉ riêng phần kính trong phòng khách của phú bà đã có giá bằng 1 căn hộ ở Singapore. Ảnh: Uchify
Từng chi tiết trong dinh thự của phú bà 52 tuổi đều cho thấy gu thẩm mỹ sang trọng của một người không có gì ngoài tiền. Ảnh: Uchify
Ghế sofa da thủ công nhập khẩu từ Ý, thảm trải sàn từ Ba Tư, hệ thống đèn âm tường có thể tự động điều chỉnh ánh sáng để phù hợp với tâm trạng của gia chủ. Ảnh: Uchify
Thậm chí, ngay cả mùi hương trong nhà cũng được phú bà đặt làm riêng: 1 chai hỗn hợp tinh dầu 50ml có giá 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng). Ảnh: @ec24m
Tủ đựng rượu vàng được mạ vàng. Ảnh: @ec24m
Không hổ danh là "bà hoàng Hermès", phòng thay đồ của Jamie Chua có hơn 200 chiếc Hermès cùng hàng trăm đôi giày Christian Louboutin, Valentino, Gucci...Ảnh: Uchify
Ngoài đam mê đồ hiệu, Jamie Chua cũng có những thú vui giản dị khác như trồng cây, nuôi gà, chăm thú cưng...Trong vườn có những giống hoa hồng hiếm trị giá vài trăm USD mỗi cây (hàng chục triệu đồng). Ảnh: @ec24m
Ngoài đam mê đồ hiệu, Jamie Chua cũng có những thú vui giản dị khác như trồng cây, nuôi gà, chăm thú cưng...Trong vườn có những giống hoa hồng hiếm trị giá vài trăm USD mỗi cây (hàng chục triệu đồng). Ảnh: @ec24m
Phòng tập thể dục và spa tối giản trong nhà. Ảnh: Uchify
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn