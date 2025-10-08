Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong dinh thự 1.600 tỷ, trồng cây nuôi gà của phú bà U60

Trong dinh thự của phú bà Jamie Chua, mọi thứ nhỏ nhất, từ viên đá lát sàn, chậu cây trong vườn, cho đến nhà vệ sinh, góc bếp... đều toát lên sự đắt đỏ.

Trong giới siêu giàu châu Á, Jamie Chua được mệnh danh là "bà hoàng bất động sản" cùng hàng loạt danh xưng mĩ miều khác như "Con cưng Hermès" hay "Nữ hoàng đồ hiệu". Ảnh: SCMP

Dinh thự của Jamie Chua nằm trong khu Sentosa Cove - nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu, giàu có bậc nhất Singapore. Ảnh: Uchify

Biệt thự 3 tầng có diện tích lên tới 780m2 được định giá khoảng 63-64 triệu USD (tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng). Ảnh: Uchify

Thích không gian sống ngập ánh sáng tự nhiên, phú bà Jamie Chua chọn hệ thống kính cao cấp chống tia UV, nhập khẩu từ Thụy Sĩ cho dinh thự. Ảnh: Uchify

Đáng nói, chỉ riêng phần kính trong phòng khách của phú bà đã có giá bằng 1 căn hộ ở Singapore. Ảnh: Uchify

Từng chi tiết trong dinh thự của phú bà 52 tuổi đều cho thấy gu thẩm mỹ sang trọng của một người không có gì ngoài tiền. Ảnh: Uchify

Ghế sofa da thủ công nhập khẩu từ Ý, thảm trải sàn từ Ba Tư, hệ thống đèn âm tường có thể tự động điều chỉnh ánh sáng để phù hợp với tâm trạng của gia chủ. Ảnh: Uchify

Thậm chí, ngay cả mùi hương trong nhà cũng được phú bà đặt làm riêng: 1 chai hỗn hợp tinh dầu 50ml có giá 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng). Ảnh: @ec24m

Tủ đựng rượu vàng được mạ vàng. Ảnh: @ec24m

Không hổ danh là "bà hoàng Hermès", phòng thay đồ của Jamie Chua có hơn 200 chiếc Hermès cùng hàng trăm đôi giày Christian Louboutin, Valentino, Gucci...Ảnh: Uchify

Ngoài đam mê đồ hiệu, Jamie Chua cũng có những thú vui giản dị khác như trồng cây, nuôi gà, chăm thú cưng...Trong vườn có những giống hoa hồng hiếm trị giá vài trăm USD mỗi cây (hàng chục triệu đồng). Ảnh: @ec24m

Ngoài đam mê đồ hiệu, Jamie Chua cũng có những thú vui giản dị khác như trồng cây, nuôi gà, chăm thú cưng...Trong vườn có những giống hoa hồng hiếm trị giá vài trăm USD mỗi cây (hàng chục triệu đồng). Ảnh: @ec24m

Phòng tập thể dục và spa tối giản trong nhà. Ảnh: Uchify

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: phú bà U60 ,dinh thự 1.600 tỷ ,bên trong ,nuôi gà ,trồng cây

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP