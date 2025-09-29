Becamex TP.HCM chia tay HLV Nguyễn Anh Đức?

Becamex TP.HCM đang chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận thua liên tiếp - Ảnh: Gia Hân

HLV Anh Đức nhận trách nhiệm

Sau sự khởi đầu như mơ với chiến thắng ấn tượng trên sân của HAGL, Becamex TP.HCM trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên cả hai đấu trường. Đội bóng của HLV Anh Đức bị Đồng Nai loại ở Cúp QG và nhận 4 thất bại ở sân chơi V.League. Mới nhất, dù sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng Becamex TP.HCM đã để SHB.ĐN ngược dòng đánh bại với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà. Trận thua này đẩy Becamex TP.HCM chôn chân ở phía cuối BXH.

HLV Anh Đức đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực, thậm chí chiếc ghế của ông đã có dấu hiệu lung lay. Tuy vậy, khi được hỏi về việc có thể bị sa thải, HLV Anh Đức lại khẳng định không quá lo lắng. “Khi đội thua nhiều, HLV trưởng tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn mong đội phát triển đúng định hướng và sẵn sàng cống hiến hết mình, nên tôi không lo lắng về chuyện đó. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này”.

Nói thêm về thất bại trước SHB.ĐN, HLV Anh Đức chia sẻ: “Tôi tiếc vì toàn đội đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Trong bóng đá luôn cần yếu tố may mắn, nhưng hôm nay chúng tôi không có, đó là lý do thất bại. Dù vậy, tôi không né tránh, người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Tôi xin cảm ơn NHM đã luôn đồng hành, bởi bóng đá luôn có giai đoạn khó khăn và chúng tôi phải vượt qua. Để chiến thắng, tập thể cần nỗ lực nhiều hơn. Trận này tôi không trách cầu thủ, vì họ đã cố gắng nhưng chưa gặp may mắn. Trước mắt, đội cần cải thiện hàng thủ qua các buổi tập. Nếu làm tốt, chúng tôi sẽ dần tiến bộ”.

Becamex TP.HCM sẽ thay đổi?

Chiếc ghế của HLV Nguyễn Anh Đức ở Becamex TP.HCM đang lung lay dữ dội - Ảnh: Gia Hân

HLV Anh Đức nhận trách nhiệm về mình sau những kết quả không tốt của Becamex TP.HCM. Với những chia sẻ trước truyền thông sau thất bại trước SHB.ĐN, nhà cầm quân sinh năm 1985 có vẻ vẫn tự tin vào khả năng tại vị của mình ở đội bóng đất Thủ. Tuy nhiên, trong quá khứ, Becamex TP.HCM luôn có truyền thống là “lò xay” với các HLV. Niềm tin và sự kiên nhẫn của lãnh đạo đội bóng này dường như là điều quá xa xỉ.

Trong bối cảnh đội nhà càng đá càng sa sút và liên tục thất bại, Becamex TP.HCM nhiều khả năng buộc phải có sự thay đổi. Đội bóng đất Thủ cần một nhà cầm quân đủ uy tín về chuyên môn, tư cách đạo đức và nhiều kinh nghiệm trong việc “chữa cháy” ở V.League. Theo nguồn tin của Bóng đá, ngay sau trận đấu với SHB.ĐN, Becamex TP.HCM đã lên phương án tìm người thay thế HLV Anh Đức. Một loạt nhà cầm quân giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đức Thắng và Văn Sỹ Sơn đã được đưa lên bàn cân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đội bóng đất Thủ đang nghiêng về phương án mời HLV Nguyễn Thành Công.

Nhà cầm quân sinh năm 1977 hội tụ đầy đủ các tiêu chí mà Becamex TP.HCM đang cần. Ngoài kinh nghiệm đã được khẳng định ở V.League, HLV Thành Công cũng được đánh giá cao rất cao nhờ khả năng quy tụ, xây dựng đội bóng thành một tập thể đoàn kết, giàu sức chiến đấu. Đây cũng chính là vấn đề mà Becamex TP.HCM còn thiếu và điều này cũng là lý do khiến họ không có được những kết quả tốt trong những mùa giải vừa qua.

Trước mắt, Becamex TP.HCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa - đối thủ cũng đang rơi vào nhóm cuối bảng, hứa hẹn là thử thách then chốt cho cả hai đội trong cuộc chiến trụ hạng. Để vượt qua khủng hoảng, Becamex TP.HCM có lẽ cần phải đưa ra quyết định thật sớm…

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn