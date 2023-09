Không cam phận trụ hạng, HLV Nguyễn Anh Đức rời Long An

“Tình hình kinh tế khó khăn nên ở mùa giải tới, Long An chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Trong lúc đó, HLV Nguyễn Anh Đức mong muốn dẫn dắt một đội bóng có tham vọng hơn. Thế nên, chúng tôi đã chia tay nhau sau khi hợp đồng kết thúc”, ông Võ Thành Nhiệm cho biết.

Sau khi chia tay Bình Dương, Anh Đức đã đến đầu quân cho Long An chơi ở hạng Nhất từ tháng 2/2021. Ở mùa giải này (bị hủy do Covid-19), cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam ghi 5 bàn thắng cho đội bóng miền Tây. Trong mùa giải 2022, Anh Đức được đăng ký với tư cách cầu thủ và HLV phó.

HLV Nguyễn Anh Đức chia tay Long An sau 3 năm gắn bó. Ảnh: Quốc An

Chuẩn bị cho hạng Nhất mùa 2023, ông Nguyễn Anh Đức được giao trọng trách dẫn dắt Long An. Dưới trướng của ông Đức, Long An đã chơi khá ổn định để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3. Đây cũng là tấm Huy chương Đồng đầu tiên sau 8 năm rớt xuống hạng Nhất của Long An.

Kết thúc mùa giải 2023, hợp đồng giữa 2 bên cũng chấm dứt. Như lời của chủ tịch CLB, mục tiêu của Long An trong mùa giải 2023/2024 chỉ là trụ hạng, chưa tính đến chuyện quay trở lại V.League do tài chính khó khăn.

Đội bóng không có tham vọng nên HLV Nguyễn Anh Đức cũng đã quyết định rời cựu vương V.League sau 3 năm gắn bó. Chia tay cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam, ghế HLV trưởng của Long An sẽ được trao lại cho HLV Ngô Quang Sang.

Tác giả: HỒNG QUẢNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn