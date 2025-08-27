Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền

Một thiếu niên 13 tuổi tại thủ đô Cairo (Ai Cập) đã tử vong sau khi ăn 3 gói mì ăn liền chưa nấu chín, VietNamNet đưa tin.

Cậu bé trên bắt đầu cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm vấn chủ cửa hàng đã bán 3 gói mì cho cậu bé vì lo ngại sản phẩm có thể không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm tiêu chuẩn an toàn.

Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cùng với khám nghiệm tử thi khẳng định bệnh nhi không bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong được cho là tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính, xuất phát từ việc ăn một lượng lớn mì sống trong thời gian ngắn.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Ai Cập.

Nhiều người kêu gọi cần có quy định nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là các loại chứa nhiều phụ gia.

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra thực phẩm nhiều phụ gia như snack, kẹo hay mì ăn liền có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 và nhiều bệnh mãn tính khác.

Đáng chú ý, ăn mì ăn liền sống không phải chuyện hiếm trên mạng xã hội. Trào lưu "Ăn mì sống" (Eat Ramen Raw Challenge) đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và nhiều nền tảng, biến mì ăn liền sống thành món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mất nước nghiêm trọng đến tắc ruột, thậm chí dẫn đến tử vong.

Không chỉ ăn sống, việc tiêu thụ quá nhiều mì ăn liền chín cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Một gói mì ăn liền thông thường chứa tới 1.330mg natri, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mức tối đa cho cả ngày chỉ là 2.000mg. Nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng cho thấy ăn mì quá thường xuyên (trên 2 lần mỗi tuần) làm tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa, một nhóm bệnh lý làm gia tăng khả năng mắc tim mạch, tiểu đường và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Theo Giáo sư Lauren Ball (Đại học Queensland, Úc) và Tiến sĩ Emily Burch (Đại học Southern Cross, Úc), việc nạp nhiều muối trong thời gian dài sẽ tạo gánh nặng cho tim và thận. Đồng thời, mì ăn liền thường được làm từ bột mì tinh chế, ít chất xơ, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Vụ việc bé trai Ai Cập tử vong là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nhiều gia đình. Cha mẹ cần lưu ý không để con trẻ coi mì ăn liền sống là món ăn vặt, cũng như hạn chế tối đa thói quen ăn nhiều mì ăn liền. Chọn chế độ ăn đa dạng, bổ sung rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm tự nhiên mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn