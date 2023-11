Bé gái ngồi khóc nức nở ở cây xăng và hành động của nam tài xế gây sốt MXH

Theo đó, đoạn clip ghi lại tình huống một tài xế trong lúc đang chờ đổ xăng thì bắt gặp cô bé mặc đồ đen, ngồi sụp dưới đất, khóc thút thít. Trên tay em cầm những tờ tiền lẻ và tập vé số đang bán dở.

Thấy thế, nam tài xế liền tiến tới hỏi thăm lý do vì sao cô bé khóc. Bé gái nước mắt nước mắt dài kể rằng: "Con bị mất tiền?... Mất 30 ngàn".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé gái ngồi khóc nức nở ở cây xăng, biết lý do tài xế lập tức làm 1 điều (Nguồn: Cao Nam)

Câu trả lời khiến tài xế ô tô bỗng nghẹn ngào trong lòng. Có lẽ số tiền ba chục ngàn với người khác không quá lớn nhưng với cô bé ấy lại là công sức, mồ hôi cả ngày lang thang bán vé số vất vả.

Ngay tức khắc, anh rút ví tặng bé gái 1 số tiền nhỏ xem như lời an ủi, động viên em. Bé gái liền nhận tiền và rối rít nói lời cảm ơn.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về hơn nửa triệu view. Nhiều người cảm thấy thương trước hoàn cảnh của bé gái, tuổi còn nhỏ nhưng em đã phải ra đường kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Tội em quá, với nhiều người ba mươi ngàn không đáng bao nhiêu nhưng với em đó là cả 1 ngày lao động vất vả mới có được", "Rơi nước mắt khi nghe cô gái nức nở nói rằng bị mất tiền",... - một số cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, đông đảo bình luận cũng dành lời khen ngợi về hành động đẹp và lòng tốt bụng của nam tài xế. Số tiền anh tặng cô bé không nhiều nhưng giá trị hơn tất thảy mọi điều, nó có sức mạnh lan tỏa hơn vạn lời thuyết lý suông. Bởi giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà nằm ở tấm lòng chân thành được trao đi.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn