Bắt tạm giam kế toán rút hàng tỷ đồng của cơ quan rồi nghỉ việc

Bà Đỗ Thị Thu Hiền rút hàng tỷ đồng từ các nguồn quỹ của cơ quan rồi tự ý nghỉ việc.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền - kế toán của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Hiện, cơ quan CSĐT đang rà soát chứng từ, thống kê số tiền bà Hiền đã biển thủ từ nguồn quỹ của Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai.

Như đã đưa tin, vào tháng 4/2023, khi đang là nhân viên kế toán của Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai bà Hiền tự ý nghỉ việc, cơ quan tìm cách liên lạc nhưng không được.

Ngay sau đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Công an tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ việc bà Hiền đã làm các chứng từ rút hàng tỷ đồng từ các nguồn quỹ của đơn vị. Đồng thời truy tìm bà Hiền để làm rõ vụ việc.

Sau gần 1 tháng không có tung tích, bà Hiền đã trở về địa phương và tới cơ quan công an trình diện.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn