Bắt quả tang cơ sở ngâm ốc bươu với 'thủy tinh lỏng', đã tiêu thụ hàng ngàn tấn

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Văn Trường - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 27-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và giám đốc Công an TP.HCM về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông.

Huỳnh Văn Trường và những người liên quan bị bắt quả tang đang ngâm ốc với hóa chất - Ảnh: Công an TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate (thường gọi là "thủy tinh lỏng"). Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575kg hóa chất natri silicate được cất giấu để ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa natri silicate - hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn natri silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Được biết việc ngâm thủy tinh lỏng vào ốc để khiến thịt ốc giòn, dai và bóng đẹp hơn.

Công an TP.HCM ngăn chặn hàng tấn ốc sắp được đưa ra thị trường - Ảnh: Công an TP.HCM

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường. Đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, người dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn