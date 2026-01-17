Bắt quả tang 3 "chân dài" phục vụ khách với giá 350.000 đồng/lượt ở quán cà phê, chủ quán Đào Thị Anh được "chia" 100.000 đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 16h30 ngày 14/1/2026, Công an phường Phước Tân kiểm tra hành chính một quán cà phê trên địa bàn do Đào Thị Anh (sinh năm 1981, trú tại khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) làm chủ.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhiều phòng ngủ trong quán có hành vi mua bán dâm. Cụ thể, tại các phòng, Công an phát hiện N.T.K.D (sinh năm 1990, trú tỉnh Đồng Tháp), V.T.N (sinh năm 1988, trú tỉnh Đồng Tháp) và V.N.N (sinh năm 1998, trú tỉnh An Giang) có hành vi bán dâm cho các khách nam với giá 350.000 đồng/lượt. Các đối tượng khai nhận mỗi lượt bán dâm được hưởng 250.000 đồng, số tiền còn lại sẽ đưa cho chủ quán.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phước Tân đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đào Thị Anh về hành vi “Chứa mại dâm”, đồng thời tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
Điều 327. Tội chứa mại dâm
1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Cưỡng bức mại dâm;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;
đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;
c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tác giả: Minh Vy (T/h)
Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn