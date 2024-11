Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ nhảy lên nắp capo đánh ghen

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, một người phụ nữ 48 tuổi đã thấy chồng mình đăng ảnh có mặt tại một quán bar nên cô đã đến đó để đối chất với anh ta. Khi tới nơi, người này phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi trên đùi chồng mình.

Cảm thấy bị phản bội, cô bắt đầu cãi nhau với chồng, nhưng anh từ chối nói chuyện trong khi cô bồ đã nhanh chân bỏ trốn. Khi chồng cố gắng rời đi, người vợ đã trèo lên nắp capo của xe ô tô.

Người phụ nữ cố thủ trên nắp capo khi bắt quả tang chồng ngoại tình.

Trong clip, người vợ bị ướt sũng dưới mưa khi ngồi trên nắp capo của chiếc xe đang chạy ở Phatthalung, Thái Lan, vào ngày 10/11.

Người chồng vô tâm được cho là đã lái xe 6 km trước khi người vợ bị trượt chân và ngã. Người vợ khẳng định rằng chồng đã đánh cô trước khi bỏ mặc cô trên vỉa hè.

Một sĩ quan của đồn cảnh sát Mueang Phatthalung đã đến hiện trường cho biết: "Những người hàng xóm và một người bán đồ ăn đã phát hiện ra người vợ đang khóc một mình ở phía trước chùa Wat Khuan Maphrao. Họ đã liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ".

Người phụ nữ kể với cảnh sát những gì đã xảy ra, và cô được xe cứu thương đưa đến bệnh viện vì cô bị bầm tím khắp cơ thể.

Viên cảnh sát nói thêm: "Cô ấy cũng có vẻ say rượu. Cô ấy chỉ khóc thôi".

Cảnh sát đã khuyên người phụ nữ nộp đơn tại đồn nếu cô muốn kiện chồng khi xuất viện.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn