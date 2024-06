Bắt 'ông trùm' đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 170.000 viên ma túy

Ngày 14-6, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng người nước ngoài thường tổ chức các hoạt động nghi vấn phạm tội liên quan đến hành vi mua bán, giao dịch ma túy tại khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Xayyasone Xay (SN 1990), trú tại huyện Viêng Thong, tỉnh Borikhamxay, Lào.

Đối tượng Xayyasone Xay và số ma túy tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều ngày điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 12-6, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bắt giữ đối tượng Xayyasone Xay.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ chiếc balô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng 20 kg ma túy các loại), cùng một số vật chứng liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng 13-6, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm Lê Ngọc Dương (SN 1990), trú tại TP Vinh.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động