Bắt nhóm người bán hai thiếu nữ vào quán karaoke giá 14 triệu đồng

Nhóm người thực hiện giao dịch mua bán hai em T. và V. tại Ninh Bình - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Ngày 18-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (26 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện ngụ tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh (23 tuổi, ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "mua bán người dưới 16 tuổi".

Đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đại Dương (19 tuổi, xã Nho Quan, Ninh Bình) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định thông qua mạng xã hội, Tuấn thỏa thuận với Đỗ Lệ Thủy (17 tuổi, xã Yên Trung, Bắc Ninh) nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke sẽ trả công xứng đáng.

Giữa tháng 12-2025, biết em T. (15 tuổi) và em V. (14 tuổi, cùng ở xã Tìa Dình, Điện Biên) có nhu cầu xin làm công nhân, Thủy đã lừa hai em đến Bắc Ninh xin việc.

Khi T. và V. đến nhà trọ tại xã Yên Trung, Thủy báo Tuấn đã tìm được nhân viên phục vụ quán hát. Nhận được thông tin của Thủy, Tuấn rủ thêm Mạnh đi cùng từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh.

Tại đây nhóm người này ép T. và V. đi làm nhân viên quán hát nhưng hai em không đồng ý. Tuấn vẫn giao cho Thủy 10 triệu đồng.

Khi biết Nguyễn Đại Dương (19 tuổi, ở Ninh Bình - nhân viên quán karaoke Dubai ở xã Gia Viễn, Ninh Bình) đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình bán hai em T. và V. cho Dương với số tiền 14 triệu đồng.

Do nạn nhân không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14-1, Dương đã khống chế T. và V., buộc anh V.A.K. (ở xã Tìa Dình, bố em T.) phải giao 17 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, những người nói trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Riêng Thủy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: QUANG THẾ

Nguồn tin: tuoitre.vn