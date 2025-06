Bắt người phụ nữ 'đặc biệt nguy hiểm' Nguyễn Thị Thuý Hằng

Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thuý Hằng (42 tuổi) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Thị Thuý Hằng bị bắt tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo tài liệu xác định, ngày 11/7/2020, Hằng bị Công an phường Phước Tân bắt quả tang khi đang cất giấu 7 gói ma túy đá để sử dụng và bán cho các người nghiện. Ngày 16/12/2020, Hằng bị TAND thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trong thời gian được tại ngoại, Hằng đã bỏ trốn. Ngày 3/6/2021, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định truy nã đối với Hằng.

Qua công tác truy tìm, ngày 26/6/2025, Cơ quan công an phát hiện Hằng đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh để thực hiện việc chấp hành án theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các đối tượng truy nã đến Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn