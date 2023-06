Bắt người đàn ông kinh doanh game tiện thể bán ma túy

Ngày 30/6, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trịnh Bắc Việt, SN 1994, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã bắt quả tang nhóm đối tượng nam, nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Thượng Hải, TP Vinh, Nghệ An.

Đối tượng Bắc tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian củng cố tài liệu, lực lượng Công an xác định kẻ nghi vấn cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP Vinh và các vùng phụ cận là Trịnh Bắc Việt (tên thường gọi Việt Tứ).

Theo điều tra, Trịnh Bắc Việt từng có tiền án về tội ma túy. Sau khi ra tù, Việt kinh doanh game trá hình rồi tổ chức bán lẻ ma túy trên địa bàn TP Vinh và các địa bàn phụ cận.

Tang vật vụ án.

Sau khi có đầy đủ các tài liệu, vào hồi 13h30 ngày 26/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Bắc Việt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở Việt tại địa chỉ số 140, đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh, lực lượng Công an thu giữ 140 viên thuốc lắc, 64,58 gam ketamine cùng các vật chứng liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

