Bật mí cách uống bột sắn dây hỗ trợ cải thiện vòng 1 tại nhà

Công dụng làm đẹp của bột sắn dây

Bột sắn dây được chế biến từ củ sắn dây - loại cây họ đậu mọc phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam. Theo Đông y, sắn dây có vị ngọt, tính bình, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị mụn nhọt, rôm sảy, sốt cao.

Trong khi đó, y học hiện đại chỉ ra rằng bột sắn dây chứa isoflavone - một dạng estrogen thực vật có tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như sắc đẹp.

Bột sắn dây từ lâu đã được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc

Một số công dụng nổi bật của bột sắn dây

Làm đẹp da: Isoflavone giúp cân bằng nội tiết tố, ức chế sự hình thành melanin -nguyên nhân gây nám, tàn nhang. Khi kết hợp uống bột sắn dây cùng chế độ chăm sóc khoa học, làn da có thể trở nên sáng mịn, hồng hào.

Thanh nhiệt, giảm mụn nhọt: Nhờ đặc tính mát, bột sắn dây giúp đào thải độc tố, hỗ trợ giảm mụn nhọt và các vấn đề do nóng trong.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Lượng tinh bột và chất xơ trong bột sắn dây tạo cảm giác no lâu, ít calo, ít chất béo, phù hợp làm thức uống giải khát lành mạnh.

Bột sắn dây có giúp tăng vòng 1?

Isoflavone trong bột sắn dây được cho là có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết, góp phần tác động đến sự phát triển của mô mỡ và tuyến vú. Tuy nhiên, hàm lượng hoạt chất này trong sắn dây không cao và hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh bột sắn dây giúp tăng vòng 1 rõ rệt.

Do đó, có thể coi bột sắn dây như một thực phẩm hỗ trợ, chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý và luyện tập.

Cách uống bột sắn dây tại nhà

Một số cách chế biến đơn giản, dễ thực hiện

Pha với nước ấm: Khuấy 2-3 muỗng bột sắn dây với ít nước lạnh cho tan, sau đó thêm nước nóng vừa đủ rồi uống ngay.

Pha với chanh: Hòa tan bột sắn dây với nước lọc, thêm nước sôi để nguội, vắt nửa quả chanh vào và khuấy đều.

Pha với sữa đặc: Hòa sữa đặc với nước ấm, thêm bột sắn dây, khuấy đều rồi đun nhỏ lửa đến khi nổi bọt lăn tăn, để nguội và thưởng thức.

Kết hợp bột đậu xanh: Trộn bột sắn dây và bột đậu xanh theo tỷ lệ 1:1, thêm đường, khuấy đều với nước rồi đun sôi nhẹ. Khi hỗn hợp sánh mịn, để nguội và dùng.

Lưu ý khi sử dụng

Để uống bột sắn dây an toàn và hiệu quả, cần chú ý:

Chọn bột sắn dây nguyên chất, có màu trắng tinh, hạt to, sắc cạnh.

Không uống quá nhiều, chỉ nên dùng 1-2 ly mỗi ngày để tránh lạnh bụng hoặc tiêu chảy.

Không uống khi bụng đói, nên dùng sau bữa ăn khoảng 30 phút - 1 tiếng.

Kết hợp chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý để đạt kết quả tốt nhất.

Bột sắn dây là thức uống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Dù chưa thể khẳng định hiệu quả rõ rệt trong việc tăng vòng 1, nhưng nếu sử dụng đúng cách, kết hợp lối sống khoa học, bột sắn dây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc để hỗ trợ chăm sóc vóc dáng và làn da.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV