Ăn gì để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên?

Yếu tố quyết định vòng 1

Kích thước ngực phần lớn phụ thuộc vào yếu tố di truyền, thể tích mỡ ngực và cấu trúc xương. Tuy nhiên, cân nặng, tuổi tác và nội tiết tố cũng ảnh hưởng đáng kể.

Cân nặng: Tăng cân có thể khiến vòng 1 lớn hơn, trong khi giảm cân làm ngực nhỏ lại.

Tuổi tác: Ở tuổi dậy thì, ngực phát triển mạnh nhờ estrogen và progesterone. Khi mang thai, ngực tiếp tục nở do ảnh hưởng của estrogen, progesterone và prolactin. Ngược lại, đến thời kỳ mãn kinh, lượng estrogen giảm khiến ngực mất độ đàn hồi và dễ chảy xệ.

Chị em phụ nữ có thể áp dụng phương pháp massage vòng 1 giúp tăng kích thước tự nhiên

Thực phẩm giúp cải thiện vòng 1

Nhiều loại thực phẩm có thể hỗ trợ phát triển mô mỡ và mô tuyến vú, giúp vòng 1 căng tròn hơn:

Bưởi: Giàu vitamin C, ít calo, giúp giữ dáng mà không làm giảm mỡ ngực. Có thể dùng dưới dạng nước ép cùng táo và mật ong.

Đu đủ xanh: Khi hầm cùng đậu đỏ, đậu ván hoặc xương sườn, đu đủ xanh kích thích phát triển tuyến sữa và mô mỡ ngực. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai không nên ăn.

Sữa và chế phẩm từ sữa: Chứa nhiều estrogen và chất béo, hỗ trợ tăng mô mỡ ngực.

Hạt thì là: Giàu phytoestrogen, thường được dùng để tăng lượng sữa, đồng thời cải thiện kích thước vòng 1.

Bơ, cam, nho: Bổ sung axit béo và các vitamin A, C, E giúp vòng 1 săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ.

Măng tây: Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn có tác dụng làm nở ngực.

Quả óc chó, hạt thông, hạt lanh: Giúp chống lão hóa mô ngực, giàu vitamin E và B.

Các loại đậu: Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen... chứa nhiều lecithin và protein, hỗ trợ tăng kích thước vòng 1. Khi kết hợp nấu với chân giò hoặc cánh gà, hiệu quả càng cao.

Đậu nành: Giàu phytoestrogen và isoflavone, vừa kích thích phát triển mô ngực, vừa có tác dụng phòng ngừa ung thư vú.

Các biện pháp hỗ trợ khác

Ngoài chế độ ăn, phụ nữ có thể áp dụng thêm một số cách để cải thiện vòng 1:

Tập luyện: Các bài tập cơ ngực, cơ lưng, yoga giúp vòng 1 săn chắc và đầy đặn hơn.

Giữ tư thế đúng: Lưng thẳng, vai mở giúp vóc dáng cân đối, vòng 1 trông cao và gọn hơn.

Chọn áo ngực phù hợp: Áo quá chật khiến ngực bị ép nhỏ lại, áo quá rộng không nâng đỡ được ngực. Nên thay áo ngực định kỳ để giữ dáng vòng 1.

Massage ngực: Sử dụng dầu hạt lanh, dầu ô liu, tinh dầu oải hương... massage nhẹ nhàng để kích thích lưu thông máu và cải thiện kích thước.

Những loại thực phẩm và biện pháp trên có thể giúp phái đẹp cải thiện vòng 1 theo cách an toàn, tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ phát huy khi duy trì thường xuyên, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối và luyện tập lâu dài. Không có phương pháp nào giúp vòng 1 “nở” ngay lập tức, mà cần kiên nhẫn để đạt được vóc dáng như mong muốn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV