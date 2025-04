Bật khóc vì tập chạy bộ, CĐM chưa kịp an ủi đã phải căng mắt với "giao diện" của hot girl này

Hot girl “chạy bộ” đang gây bão

Phong trào thể dục thể thao thời gian qua đang được đẩy mạnh và không chỉ giúp rèn luyện sức khoẻ, đây cũng là dịp để của “hội chị em” khoe khéo body quyến rũ. Thời gian qua, rất nhiều hot girl nổi lên như một hiện tượng, khiến nhiều anh em game thủ mê mệt với vóc dáng bốc lửa và thần thái cuốn hút.

Điển hình như trường hợp của một hot girl ngoại quốc dưới đây, vừa chia sẻ về quá trình tập luyện chạy bộ của bản thân lên MXH. Theo đó, cô nàng này đã phải “bật khóc” vì quá mệt mỏi trong ngày đầu tiên tập chạy. Trong video, hot girl ngồi bệt dưới đất, nức nở khiến người xem không khỏi xót xa. Tuy nhiên, chưa kịp đồng cảm thì một số tài khoản lại bị thu hút với chiếc áo “nhọn” kỳ lạ của người đẹp này.

Giao diện khiến hot girl chạy bộ được chú ý

Dễ thấy, dường như hot girl này không mặc đồ bảo hộ bên trong, khiến các vị trí nhạy cảm đều “lồ lộ” ra bên ngoài. Dù rất đồng cảm với nỗ lực luyện tập của cô nàng, song nhiều anh em game thủ vẫn không giấu được sự thẹn thùng. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, video này đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Facebook, đồng thời được chia sẻ rộng rãi.

Hot girl chạy bộ đang khiến nhiều anh em game thủ quan tâm

Không rõ liệu hot girl này thực sự vô tình, quá mải mê luyện tập mà không để ý đến trang phục hay đây chỉ là một chiêu trò cố ý để "câu view, câu like". Thế nhưng có thể thấy, video của cô nàng đã trở thành điểm nhấn trong vài giờ qua. Tất nhiên, việc ăn mặc ra sao là quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các trang phục quá hở hang, không phù hợp với hoàn cảnh sẽ vừa khiến người nhìn khó xử, vừa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân.

