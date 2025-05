Bắt giữ thanh niên trộm điện thoại sau khi xin việc không thành

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1996 trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Kiên tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 5/5, Công an phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một người dân ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động tổng trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng để trên ca bin xe.

Tang vật thu được là 2 chiếc điện thoại

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Hải Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Kiên là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Kiên khai nhận: Do thất nghiệp nên đã đi xe khách từ Nghệ An ra Thanh Hóa đi xin việc làm. Khi đến phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên khi thấy trên ca bin xe tải đang đậu bên đường mở cửa có 2 chiếc điện thoại di động thì nảy sinh lòng tham và trộm cắp.

