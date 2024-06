Bắt giữ nhóm đối tượng cấu kết, móc nối mua bán m.a t.u..ý từ Lào về Việt Nam

Chiều 8/6, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ gồm 988 viên ma tuý tổng hợp, 39,9 gam heroin, 9 súng tự chế, 12 dao kiếm các loại, 1 bình xịt hơi cay.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Nghệ An).

Theo thông tin, ngày 5/6, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt 5 đối tượng gồm: Lương Thị Đa (SN 1982), Lô May Sáo (SN 1976), Nguyễn Văn Thái (SN 1990), Vi Văn Còng (SN 1985) và Xên Văn Ngọc (SN 2002); tất cả đều trú tại huyện Tương Dương, bị bắt về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này thường xuyên cấu kết, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới hình thành lên đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng là chọn địa hình đồi núi hiểm trở, phân công cảnh giới chặt chẽ và sử dụng các đối tượng nghiện để làm “chân rết” nhằm phân phối ma tuý khi khách có yêu cầu. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây luôn trang bị vũ khí nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Công an huyện Tương Dương đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thành Nhân

Nguồn tin: congluan.vn