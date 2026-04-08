Bắt giữ giám đốc, phó giám đốc công ty truyền thông cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS nắm được thông tin, thời gian qua, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng bị một số đối tượng nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xác định có dấu hiệu hình sự, Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an TP và xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi nêu trên.

Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài (giữa) tại cơ quan Công an.

Kết quả xác định, từ năm 2024, đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990, trú số 30A/101 Phạm Tử Nghi, phường An Biên) cùng Nguyễn Văn Tài (SN 1992, trú 15/146 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, cùng TP Hải Phòng) thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA, do Lâm làm giám đốc, còn Tài làm phó giám đốc.

Các đối tượng trên thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân), đồng thời thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Nhóm các đối tượng đã lập ra các Fangape, Group Facebook, điển hình như: “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên”…, thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, có hàng trăm nghìn người tham gia, theo dõi mỗi trang.

Tiếp đó, mỗi khi duyệt đăng các bài viết, hình ảnh của người tham gia phản ánh thông tin tiêu cực hoạt động kinh doanh của một số cơ sở, Lâm và Tài sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở này, ép ký hợp đồng dán mác “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm để xóa các bài đăng có tính chất tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở này trên các trang do Lâm và Tài làm quản trị viên.

Do lo ngại các bài đăng của cộng đồng mạng xã hội ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nhiều chủ cơ sở đã buộc phải chuyển tiền cho Lâm và Tài để ký các hợp đồng nêu trên.

Ngày 7/4, căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, các trinh sát Phòng CSHS đã quyết định phá án, bắt giữ thành công các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài.

Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy đến trình báo hoặc cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra (Điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại: 0904.127.567; địa chỉ: Phòng CSHS số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân