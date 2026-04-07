TikToker Lê Việt Hùng dùng thủ đoạn "cúng dường" để cưỡng đoạt tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ngày 6-4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Việt Hùng (39 tuổi, trú tại phường Kỳ Lừa); Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Lê Việt Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Theo Báo Lạng Sơn

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2025, Lê Việt Hùng đã gửi đơn tố cáo các sai phạm trong quy trình công tác của một số cán bộ Cảnh sát giao thông tại TP Hà Nội. Sau đó, đối tượng này đăng tải lên mạng xã hội gây áp lực dư luận và áp lực cho các bị hại.

Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc, nhiều bị hại đã liên hệ với Nguyễn Anh Vũ (cựu cán bộ công an, quen biết với bị cáo Hùng) để liên hệ với Hùng nhằm gỡ bài và rút đơn tố cáo.

Đổi lại, Hùng yêu cầu các bị hại phải chuyển tiền cho Hùng dưới danh nghĩa "nhờ cúng dường" cho một ngôi chùa tại Myanmar với mức phí 20 triệu đồng/ngày. Đây được cho là ngôi chùa mà bị cáo Hùng đang tu tập.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Hùng không trực tiếp nhận tiền mà thông qua Vũ. Sau đó Vũ chuyển khoản cho Hùng với nội dung "nhờ anh Hùng cúng dường".

Hai lần Vũ chuyển khoản cho Hùng sau khi các bị hại chuyển tiền đến, Vũ quên không ghi rõ nội dung như trên đều bị Hùng chuyển khoản trả lại. Nhưng khi Vũ chuyển tiền ghi rõ nội dung "nhờ anh Hùng cúng dường" thì bị cáo Hùng mới nhận tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2025 đến tháng 4-2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó vào tháng 7-2023, cùng thủ đoạn trên, Hùng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại với số tiền 14,5 triệu đồng. Tổng cộng Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền 254,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Đầu năm 2025, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản TikToker Lê Việt Hùng thường đến trụ sở công an các phường trên địa bàn Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh. Ngày 7-4-2025, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định. Trong đoạn video do chính Hùng quay lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, thách thức lực lượng chức năng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động