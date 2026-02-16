Bắt giữ cháu trai 2 lần đột nhập nhà cô ruột phá két trộm vàng

Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Trang, SN 1992, trú tại tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh về việc: Trưa ngày 13/2, chị Trang phát hiện két sắt của gia đình bị kẻ gian cậy phá trộm cắp mất 17 chỉ vàng loại 24k, giá trị khoảng 280 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra.

Cùng ngày, Diệp Văn Mạnh, SN 2008, trú tại tổ dân phố Đồng Tuấn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh, là cháu ruột của chị Trang đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú về hành vi trộm cắp 17 chỉ vàng của chị Trang.

Đối tượng Diệp Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Diệp Văn Mạnh khai nhận, do là cháu ruột nên biết nhà chị Trang có tiền vàng. Chính vì vậy, vào lúc 5h sáng ngày 3/2, lợi dụng nhà chị Trang đi vắng nên Mạnh đã đột nhập nhà chị Trang qua tum trên thượng, sau đó dùng dao cậy phá két sắt, trộm cắp 14 chỉ vàng. Tiếp đó, thấy "bở" nên ngày 13/2, Mạnh tiếp tục đột nhập nhà chị Trang trộm thêm 3 chỉ vàng nữa. Toàn bộ số vàng trên, Mạnh mang đi bán tại cửa hàng vàng bạc trên địa bàn tỉnh được tổng số 278 triệu đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân như: mua 2 chiếc điện thoại, 2 xe mô tô.

Cơ quan Công an đã thu giữ 1 két sắt, 1 con dao, 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 17.800.000 đồng Mạnh chưa kịp sử dụng. Được biết, ngày 8/9/2025, Diệp Văn Mạnh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả: Minh Thuý

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân