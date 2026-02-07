Băng trộm 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng bị công an triệt phá

Ngày 7-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công băng nhóm trộm chó quy mô lớn. Hoạt động của băng nhóm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng trong băng nhóm trộm chó vừa bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá

Theo điều tra ban đầu, nhóm này do Hoàng Văn Hoan (SN 1984; trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Các đối tượng: Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1989)… được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Hằng ngày, các đối tượng tập kết tại nhà Hoan ở đường Lữ Gia, phường Thống Nhất, sau đó thay đổi trang phục, phương tiện và biển số xe nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Nhóm chia thành từng cặp, sử dụng xe máy đi trộm chó tại các tuyến đường vùng ven và khu dân cư, chủ yếu hoạt động từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột, roi điện để chống trả. Mỗi đêm, nhóm này thực hiện từ 3 đến 6 lượt trộm, đưa chó về điểm tập kết trên đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất), nơi Hoàng Thanh Hùng (SN 1990; trú xã Đăk Song, tỉnh Lâm Đồng) làm nhiệm vụ cảnh giới.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng khoảng 270 kg, cùng nhiều tang vật như bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1 kg ớt bột và 4 xe máy.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn số chó trộm được bán cho Trần Văn Toản (SN 1986; trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và một số quán thịt chó trên địa bàn. Dù biết rõ nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, Toản vẫn thu mua để trục lợi.

Số chó bị nhóm đối tượng trộm cắp.

Bước đầu, Hoan khai trung bình mỗi ngày nhóm bắt khoảng 22 con chó bán lấy tiền tiêu xài. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm khoảng 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động