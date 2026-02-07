Công an phường Tân Mai nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, vào lúc 09 giờ ngày 01/02/2026, Công an phường Tân Mai tiếp nhận tin báo của Hội đồng mục vụ giáo xứ Dị Lệ với nội dung: Tối 31/01/2026, 02 hộ giáo dân bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 02 xe máy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, Công an phường huy động tối đa lực lượng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ.

Chỉ sau gần 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ 03 đối tượng gồm: L.Đ.K. (sinh năm 2011), trú tại khối Đồng Tiến; P.V.T. (sinh năm 2011) và L.B.N. (sinh năm 2010), cùng trú tại khối 1, phường Tân Mai khi 03 đối tượng trên đường từ Hà Nội trở về địa phương sau khi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Số đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, L.Đ.K., P.V.T. và L.B.N. khai nhận, sau khi trộm xe máy của 02 hộ dân trong giáo xứ, 03 đối tượng tháo biển số và điều khiển xe ra Hà Nội để tìm cách bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, do xe không có giấy tờ nên không bán được; đồng thời một trong hai chiếc xe bị hỏng nên 03 đối tượng bỏ lại ở Hà Nội và điều khiển chiếc xe còn lại trở về địa phương thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an phường Tân Mai tiếp tục bắt giữ 09 đối tượng trú tại phường Tân Mai, 02 đối tượng trú tại phường Hoàng Mai và 01 đối tượng trú tại phường Quỳnh Mai về hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của số đối tượng này là lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân và bằng cách đấu nối dây điện để nổ máy, sau đó tháo biển số và dùng xe máy trộm cắp được để làm phương tiện tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn khác; đối với xe máy để sẵn giấy tờ trong cốp, đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đại diện Hội đồng mục vụ Giáo xứ Dị Lệ viết thư cảm ơn Công an phường Tân Mai

Qua đấu tranh, Công an phường Tân Mai chủ trì, phối hợp Công an xã Quỳnh Lưu làm rõ thêm 07 vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh; thu giữ tang vật là 08 xe máy.

Hiện, Công an phường Tân Mai liên hệ với bị hại đến làm việc và bàn giao lại tài sản; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn