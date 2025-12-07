Bất động sản Nghệ An: Nhu cầu tăng, nguồn cung thiếu

Quang cảnh hội thảo

Nghệ An bước vào giai đoạn "vàng son" của thị trường bất động sản

Ngày 6/12/2025, tại Nghệ An, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức Hội thảo “Định hình xu hướng – nhận diện tiềm năng thị trường bất động sản thủ phủ Nghệ An”. Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch VARS nhấn mạnh, dựa trên phân tích dữ liệu và tham vấn ý kiến chuyên gia, Nghệ An đang hội tụ những yếu tố cần thiết để hình thành một thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định.

Theo TS. Đính, nhu cầu ở thực tại Nghệ An tăng mạnh nhờ lực lượng lao động trẻ, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án quy mô, quy hoạch bài bản. Hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng bứt phá, dòng vốn FDI tăng trưởng ấn tượng đã trở thành những động lực mới, tạo nền tảng cho thị trường phát triển. Đặc biệt, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy hoạch đô thị rõ ràng và sự góp mặt của các “ông lớn” bất động sản ngày một nhiều hơn, Nghệ An đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn “vàng son”.

Những dự án quy mô lớn, hiện đại không chỉ giúp cải thiện chất lượng hạ tầng – cảnh quan đô thị mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng. TS. Đính cho rằng đây là thời điểm nhiều nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, xét thị trường đang tích lũy đủ điều kiện để chuyển mình mạnh mẽ.

Dưới góc nhìn pháp lý và sự hình thành động lực tăng trưởng mới, Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An, nhận định tỉnh từng là địa phương thuần nông với quy mô kinh tế khiêm tốn, nhưng vài năm gần đây đã có bước chuyển mình ấn tượng. Sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông – logistics như cảng biển nước sâu, cảng hàng không, hệ thống đường liên vùng và chuỗi khu công nghiệp hiện đại đã trở thành động lực then chốt, đưa Nghệ An vào nhóm thị trường giàu tiềm năng nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Sự góp mặt của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như WHA (Thái Lan), VSIP và nhiều khu công nghiệp quy mô lớn đã tạo lực hút dân cư mạnh mẽ, đẩy nhu cầu về nhà ở và bất động sản tăng cao. Luật sư Khánh cho rằng, thị trường Nghệ An đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư nhờ sự dịch chuyển dòng vốn FDI và sự mở rộng của lực lượng chuyên gia đến sinh sống và làm việc.

Ở góc độ vĩ mô, PGS.TS Trần Đình Thiên – thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng đánh giá, Nghệ An đang sở hữu những lợi thế vượt trội như vị trí trung tâm vùng, hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ phát triển, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, cùng chiến lược đẩy mạnh hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Theo ông Thiên, thành phố Vinh cũ không chỉ đóng vai trò thủ phủ Nghệ An mà còn là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Nội lực mạnh mẽ, dù chưa phát huy hết, chắc chắn sẽ tạo cú bứt phá trong tương lai gần. “Đây là thời điểm Nghệ An bước vào "thời của mình" với các động lực tăng trưởng hoàn toàn mới”, ông nhấn mạnh.

Khoảng trống nguồn cung chất lượng cao

Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nguồn cung bất động sản Nghệ An có sự cải thiện trong 3 năm trở lại đây. Năm 2023, thị trường chỉ đón nhận khoảng 1.100 sản phẩm mới, con số này tăng lên 2.400 sản phẩm trong năm 2024. Riêng 11 tháng năm 2025 sơ bộ ghi nhận khoảng 1.900 sản phẩm mở bán.

Bà Phạm Thị Miền phát biểu tại hội thảo

Tuy vậy, nguồn cung vẫn ở mức thấp so với nhu cầu. Toàn tỉnh mới có khoảng 97 dự án cao tầng với tổng quy mô 20.000 căn, cùng khoảng 20 dự án khu đô thị quy mô nhỏ. Trong khi đó, giai đoạn 2025–2030, tỉnh cần phát triển thêm 240 nghìn đơn vị nhà ở, trong đó chỉ 135 nghìn đơn vị đến từ các dự án hiện có; còn lại 105 nghìn đơn vị cần thu hút đầu tư mới.

Một điểm đáng chú ý là khác với nhiều địa phương đang thiếu hụt nhà ở giá hợp lý, Nghệ An lại thiếu nguồn cung bất động sản cao cấp, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Đây là khoảng trống lớn của thị trường, nhất là khi nhu cầu từ tầng lớp trung – thượng lưu, lực lượng chuyên gia và dòng kiều hối 650–700 triệu USD mỗi năm đều tăng nhanh.

Thị trường thời gian qua ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng. Năm 2024, tỷ lệ hấp thụ đạt 82%, chủ yếu đến từ một dự án xanh, chất lượng cao tại trung tâm. Trong 11 tháng năm 2025, tỷ lệ hấp thụ đạt 74%, minh chứng cho nhu cầu ổn định và sự quan tâm lớn của khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Diễn biến giá cả cũng phản ánh sức nóng. Theo Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, từ đầu năm 2025 đến nay, giá đất nền tại Nghệ An tăng trên 20%, trong khi các dự án do chủ đầu tư phát triển cũng tăng tương tự. Đáng chú ý là phân khúc căn hộ chung cư tăng mạnh nhất khoảng 30–35% cho thấy sự chuyển dịch nhu cầu sang các sản phẩm có pháp lý vững, hạ tầng đồng bộ và tiện ích hoàn chỉnh.

Trên thị trường thứ cấp, giá duy trì đà tăng trưởng ổn định nhiều năm và tăng nhanh hơn trong một năm trở lại đây, đặc biệt tại các khu đô thị bài bản, phân khúc cao cấp và các vị trí trung tâm. Bà Miền nhận định thủ phủ Nghệ An đang có nhiều nét tương đồng với Đà Nẵng và Khánh Hòa 10 năm trước: giá còn thấp, dư địa tăng trưởng lớn. Thị trường đang đứng trước giai đoạn “vàng son”, mở ra cơ hội sinh lời cho những nhà đầu tư tiên phong.

Luật sư Khánh dự báo từ nay đến đầu 2026, giá đất dự án tại Nghệ An có khả năng tiếp tục tăng mạnh, nhất là tại các khu đô thị quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại và không gian sống văn minh. Xu hướng này xuất phát từ tâm lý ưu tiên của khách hàng: chọn sống tại các khu vực có đường rộng, hạ tầng thông thoáng, an ninh và dịch vụ hoàn chỉnh; thay vì đất thổ cư manh mún, thiếu sự đồng nhất.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn