Bất chấp lệnh cấm, nhiều du khách vẫn tắm biển Cửa Lò trước bão số 3

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tối 19-7 do mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Những người gặp nạn chủ yếu do cây đổ. Toàn tỉnh Nghệ An có tổng cộng 357 ngôi nhà bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau. Trong đó, 17 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 12 nhà bị thiệt hại rất nặng (50-70%), 71 nhà hư hỏng nặng (30-50%) và 257 nhà bị hư hỏng một phần (dưới 30%).