Bắt cặp đôi nghiện ma túy đi cướp giật làm một phụ nữ tử vong

Theo cơ quan chức năng, tội phạm cướp, cướp giật tài sản được xác định là một trong những tội phạm nguy hiểm, nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Manh động, bất chấp thủ đoạn, các đối tượng sẵn sàng ra tay, thậm chí tước đoạt mạng sống của nạn nhân để đạt được mục đích. Để phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho mỗi người dân, cơ quan công an khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tuyến đường, địa bàn hay xảy ra các vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản để phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Hạn chế ra ngoài lúc đêm khuya, đi qua những đoạn đường vắng; không mang túi xách hoặc đeo nhiều trang sức có giá trị cao khi ra đường. Không nghe điện thoại khi điều khiển xe máy; nếu cần nghe điện thoại, phải dừng hẳn và đỗ xe ở nơi an toàn.