Hai anh em ruột đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 18/9, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Q. (61 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) về việc khi bà đang đi trên đường Trần Phú (thuộc địa bàn xã Thạch Trung) thì bị 2 đối tượng đi xe máy cướp đi một dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh và Công an xã Thạch Trung nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h ngày 19/9, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo An và em ruột Nguyễn Hoàng T. K. (cùng trú tại xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An), thu giữ phương tiện gây án.

Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo An và Nguyễn Hoàng T. K. tại cơ quan điều tra.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên cả hai đã bàn bạc và thống nhất đi tìm người có tài sản sơ hở để ra tay cướp giật.

Sau đó cả hai di chuyển bằng xe máy theo đường Quốc lộ 1A để tìm cơ hội ra tay. Khi đến TP Hà Tĩnh, hai đối tượng di chuyển trên các tuyến đường của thành phố để “tìm con mồi”, khi đi trên đường Trần Phú (thuộc địa phận xã Thạch Trung), cả hai phát hiện bà Nguyễn Thị Q. điều khiển xe đạp đi cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên điều khiển xe áp sát giật lấy sợi dây chuyền rồi trốn về huyện Nam Đàn.

Sợi dây chuyền cướp được, cả hai mang đến bán tại một tiệm vàng thuộc thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) được 6.200.000 đồng. Số tiền này hai đối tượng sử dụng tiêu xài và chơi điện tử hết.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an phát hiện vào cuối tháng 3/2023, Nguyễn Hoàng Bảo An và Nguyễn Hoàng T. K. còn thực hiện cướp giật một sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Bảo An về tội “Cướp giật tài sản”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn