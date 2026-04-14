Bắt 2 đối tượng trộm hơn 300 triệu đồng trong hòm mừng đám cưới

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với cán bộ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp hòm tiền mừng cưới; thu hồi hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 11/4, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm hòm tiền mừng cưới tại một gia đình trên khu vực phố Ngô Gia Tự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, truy xét và bắt giữ được đối tượng gây án.

Hai đối tượng trong vụ án.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Tú. Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản vào thời điểm tổ chức đám cưới, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi chiếm đoạt hòm tiền mừng cưới, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi bắt giữ, căn cứ vào các tài liệu thu thập được ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huy về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng có vai trò giúp sức cho Tú là Huy. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú và thành khẩn khai báo. Lực lượng Công an đã thu hồi toàn bộ tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc là 319,9 triệu đồng.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân