Bắt tạm giam cựu Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

Trước đó, ngày 11-7-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: ông Võ Chí Công trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.



Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Chí Công do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.



Tại Hội nghị lần thứ 12 ngày 18-7-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Võ Chí Công.