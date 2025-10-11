Bắt 04 đối tượng lợi dụng người dân chạy lũ để trộm cắp tài sản

Các đối tượng bị Cơ quan Công an bắt giữ

Ngày 11/10/2025, Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ nhóm 04 đối tượng lợi dụng bão lụt xảy ra trên địa bàn để trộm cắp tài sản của các nhà dân

Theo đó, khoảng 10h ngày 09/10/2025, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của một người dân ở xóm Thuận Yên, xã Tân Phú về việc gia đình người này bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong quá trình đi sơ tán do mưa bão. Mặc dù đang trong thời điểm tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhưng xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Tân Phú đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Tang vật vụ án thu giữ

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đến 06h ngày 10/10/2025 Công an xã Tân Phú đã bắt giữ nhóm 04 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Viết Sơn (sinh năm 1998), Nguyễn Viết Phương (sinh năm 1995), Nguyễn Viết Mạnh (sinh năm 2007) cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (sinh năm 1995) trú xã Nghĩa Đồng. Trong 04 đối tượng bị bắt giữ thì Sơn, Phương và Mạnh là anh em ruột trong một gia đình.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng tình hình mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi, Phương đã chủ động bàn bạc và rủ 02 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 02 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp. Tài sản sau khi trộm được các đối tượng đưa sang xã khác để cất giấu nhằm đối phó với Cơ quan Công an. Tang vật thu giữ: 02 thuyền, 02 bộ điều hòa, 02 tủ lạnh, 01 máy gặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Viết Phương

Hiện, Công an xã Tân Phú đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng mưa bão; nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn