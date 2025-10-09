Hai 'siêu trộm' bẻ khóa 7 chiếc xe máy trong hơn 2 giờ đồng hồ

Hai đối tượng Âu và Lượng tại cơ quan công an. (Ảnh CAHN).

Chiều 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Văn Âu (SN 1987) và Lê Văn Lượng (SN 1994) cùng trú tại cùng trú xã Liên Minh, Hà Nội trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài hai đối tượng trên, cơ quan công an khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan các vụ trộm trên gồm Nguyễn Văn Mão (SN 1999) trú tại xã Liên Minh (Hà Nội), Nguyễn Xuân Vinh (SN 1982, trú tại Bắc Giang) và Cầm Văn Loan (SN 1991, trú tại Sơn La) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, hai đối tượng Âu và Lượng thực hiện trộm 7 chiếc xe máy.

Trước đó, sáng 23/9, nhóm của Âu và Lượng bị công an mật phục theo dõi. Đến 11h30, tại khu đô thị Sudico (phường Từ Liêm), tổ công tác đã bắt quả tang hai đối tượng khi đang dùng vam phá khóa để trộm xe.

Khi bị bắt, cả hai đều mang theo dao bầu, sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi. Lực lượng công an đã khống chế nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại cơ quan điều tra, Âu và Lượng khai nhận chỉ trong thời gian từ 9h - 11h30 sáng cùng ngày, nhóm này đã trộm trót lọt 6 xe máy và đang thực hiện vụ thứ 7 thì bị bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ, tại đường K1 Trại Gà (phường Phú Diễn), trộm chiếc Honda RSX của anh Phạm Trọng K. (trú Hưng Yên). 9 giờ 15' chúng tiếp tục lấy chiếc Honda RSX của chị Ngô Phương A. trước tòa nhà Dolphin Plaza tại số 28 Trần Bình.

Khoảng 9 giờ45', hai đối tượng di chuyển đến ngõ 70 Nguyễn Hoàng, trộm thêm chiếc thứ 3. Vào 10 giờ trộm chiếc thứ 4 trên phố Dương Khuê. Khoảng 10 giờ 30' hai đối tượng trộm chiếc thứ 5 tại phố này.

Khi đang thực hiện trộm tiếp 2 chiếc xe máy (tổng là 7 xe máy) tại Trung tâm thương mại The Garden (phường Từ Liêm), Âu vừa nổ máy chạy được vài mét thì bị bắt giữ.

Công an TP Hà Nội nhận định, nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp và liều lĩnh, có dấu hiệu liên tỉnh. Nhóm trộm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết: Thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, khiến người dân bất an, bức xúc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã mật phục bắt giữ các đối tượng.

