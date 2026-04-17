Bắt 03 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Bình Chuẩn xác định, Vi Văn Mão (sinh năm 1987) và Vi Văn Lam (sinh năm 2003) đều trú tại bản Mét là 02 đối tượng nghiện, thường xuyên mua ma túy để sử dụng nên tiến hành theo dõi, bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu 0,14 gam ma túy và 01 điện thoại di động.

03 đối tượng bị bắt giữ

Theo lời khai của Vi Văn Mão và Vi Văn Lam, số ma túy trên mua của 01 người đàn ông tên “Ổm” tại xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng bán ma túy cho Mão và Lam là Lô Văn Trung (sinh năm 1981, trú tại bản Muộng, xã Mường Ham). Công an xã Bình Chuẩn chủ trì phối hợp Công an xã Mường Ham thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lô Văn Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,37 gam ma túy, 01 cân tiểu ly và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố Vi Văn Mão, Vi Văn Lam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lô Văn Trung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

