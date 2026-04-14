Sự cô độc của ông bố 7 con ngày hầu toà và độc chiêu giấu ma túy trong nội y

Độc chiêu giấu ma túy trong nội y

Phiên tòa xét xử bị cáo Đà Nênh Lỳ, SN 1974, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào về tội Mua bán trái phép chất ma túy không một bóng người thân của bị cáo đến dự. Lỳ ngồi lặng lẽ suốt phiên xử, nhiều lần ngoái đầu tìm người thân nhưng chỉ là những hàng ghế dài trống vắng. Thông qua người phiên dịch, bị cáo cho biết có vợ và 7 người con nhưng chắc vì cách trở đường sá nên hôm nay không ai đến dự.

Liên quan đến hành vi phạm tội, bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi buôn ma túy là sai nhưng biện minh do hoàn cảnh khó khăn. Lỳ trình bày, bản thân không biết chữ nên cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào việc trồng rẫy. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình với 9 miệng ăn luôn khó khăn. Từ đó, Lỳ đã không vượt qua được cơn cám dỗ, tham gia vào việc buôn bán ma túy.

Bị cáo Lỳ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Khai tại tòa, bị cáo trình bày bản thân quen biết cặp vợ chồng người Việt Nam (không rõ nhân thân, lai lịch) vào khoảng đầu tháng 9/2025. Quá trình nói chuyện, cặp vợ chồng ấy đặt vấn đề mua ma túy của bị cáo. Vì nghĩ sẽ có khoản tiền lớn nên Lý đồng ý và thỏa thuận sẽ mua 30 gói ma túy hồng phiến rồi đưa qua biên giới Việt Nam bán cho họ với giá 36 triệu kíp Lào.

Sau khi thỏa thuận xong, Lỳ đi tìm ma túy để bán cho khách. Sau thời gian tìm kiếm, Lỳ gặp một đối tượng người Lào nghiện ma túy nên đặt vấn đề mua nợ. Người bán đồng ý cho Lỳ mua nợ 30 gói hồng phiến, giá 10,5 triệu kíp Lào nhưng kèm điều kiện số tiền lãi 25,5 triệu kíp phải chia đôi. Vì không có "vốn" nên Đà Nênh Lỳ đành đồng ý với điều kiện đó.

Rạng sáng ngày 14/9, Lỳ mang ma túy đi bộ sang Việt Nam bán cho khách. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gã đàn ông này đã giấu ma túy trong nội y rồi đi bộ đến khu vực biên giới giáp ranh với xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Lỳ lấy ma túy ra cầm trên tay định bán cho khách thì bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ cùng tang vật là hơn 480 gam ma túy. Với hành vi phạm tội trên, Lỳ bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lĩnh án trong cô độc

Thông qua người phiên dịch, bị cáo ngoại quốc thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội do hám lợi. Tuy nhiên, phi vụ mua ma túy nợ rồi đưa sang Việt Nam bán cho khách của bị cáo đã bị cơ quan chức năng phát hiện nên chưa được hưởng lợi gì. Bị cáo thừa nhận biết rõ việc mua bán ma túy bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Tuy nhiên, vì khó khăn, bị cáo đã nhắm mắt thực hiện hành vi sai trái và giờ đây rất hối hận.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, 7 đứa con đang tuổi ăn học, cần sự chăm sóc của bố mẹ. Bị cáo ngoại quốc này mong pháp luật Việt Nam khoan hồng, xử mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình, chăm các con.

Với hành vi phạm tội Lỳ nhận mức án 20 năm tù.

Tranh thủ thời gian tòa vào nghị án, bị cáo xin phép cán bộ bảo vệ tòa nhắn gửi đôi lời với người phiên dịch. Lỳ nhờ người phiên dịch gọi điện về cho gia đình thông báo tình hình của mình. Đồng thời gửi lời hỏi thăm sức khỏe, xin lỗi vợ con và xin lỗi gia đình.

Bị cáo này buồn rầu cho biết từ ngày bị bắt chưa được gặp người thân. Suốt thời gian qua bị cáo luôn trông ngóng tin tức của vợ con. Bị cáo tự nhận thấy bản thân mình là người chồng, người cha chưa tốt khi làm việc sai trái. Gã cũng nhắn nhủ tới mọi người hãy nhìn vào gương mình để tránh xa ma túy.

Trải qua sai lầm của bản thân, chắc hẳn Lỳ nhận thấy cái giá phải trả của mình là quá đắt. Đắt khi bản thân vướng vào lao lý, phải trả án ở nước ngoài, hơn cả là gã không được ở bên các con thơ và chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của chúng.

Liên quan đến vụ án, sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền thống nhất quản lý của Nhà nước Việt Nam về các chất ma túy và các chất gây nghiện khác; xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đà Nênh Lỳ 20 năm tù.

Sa ngã, phạm tội khiến bị cáo giờ đây phải trả giá bằng bản án của pháp luật. Nhưng nếu bị cáo biết nhận ra cái sai, cải tạo tốt thì cơ hội để quay đầu hoàn lương trở về cùng con vẫn chưa muộn.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn