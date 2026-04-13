Vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy: Tiệc sinh nhật 'bay lắc' của 'cô tiên' Trúc Phương

Nguyễn Đỗ Trúc Phương - Ảnh: T.L

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi) là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, được biết đến là người có nhiều hoạt động thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Trong vụ án, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi là "cô tiên từ thiện") và bạn trai là Vũ Hải Anh bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đãi tiệc sinh nhật bằng ma túy

Theo cáo trạng, Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh có mối quan hệ sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2021. Khoảng giữa năm 2023, Phương và Hải Anh chuyển đến ở tại một căn nhà ở phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 15-3-2024, Phương và Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho bạn là Nguyễn Phương Thảo tại chỗ ở của Phương, nên Phương nhắn tin rủ vợ chồng Nguyễn Ngọc Ngân Hà và Lâm Nguyễn Quang Trường cùng đến tổ chức sinh nhật cho Thảo.

Do đã có hẹn cùng với Trần Quỳnh Nhi, Lương Trọng Đạt, Trần Phi Vỹ, Đỗ Nguyễn Đan Anh đi ăn vào ngày 16-3-2024 nên sau đó cả nhóm cùng qua nhà Phương để tổ chức sinh nhật cho Thảo.

Ngoài ra, Phương còn rủ thêm Huỳnh Kiến Trung, Châu Tú Linh, Vũ Thanh Tuấn và người tên Kim (không rõ lai lịch) cùng đến dự sinh nhật của Thảo.

Sau đó, từ 19h đến 21h ngày 16-3-2024, Trung, Linh, Vỹ, Đan Anh, Đạt, Nhi, Trường, Hà, Thảo, Ngọc, Tuấn và Kim đến nhà Phương để dự tiệc sinh nhật của Thảo như đã hẹn. Lúc này, tại nhà Phương có tổng cộng 14 người cùng tổ chức ăn uống tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Trong lúc ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là ketamine, nước vui và thuốc lắc, để cho cả nhóm sử dụng.

Đến khoảng 0h ngày 17-3-2024, Phương Thảo, Ngọc, Tuấn và Kim ra về trước. Lúc này Phương rủ những người còn lại đi lên phòng hát karaoke trên tầng chơi. Đến 5h cùng ngày thì bị công an phát hiện.

Nhiều lần nhờ bạn mua ma túy để sử dụng

Quá trình điều tra xác định từ ngày 14-3-2024 đến 16-3-2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã 2 lần nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua ma túy để sử dụng.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Phương nhiều lần đặt mua ma túy, loại MDMA, nước vui và ketamine của Trần Thành Trung để sử dụng, nhưng không xác định được số lượng do thời gian đã lâu. Phương đã chuyển khoản trả tiền mua ma túy cho Trung.

Mở rộng truy xét đối tượng bán ma túy cho Phương, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Duy Bảo nhưng không có đồ vật, tài liệu liên quan đến tội phạm; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thành Trung, thu giữ được nhiều loại ma túy.

Cùng với Phương, Phạm Văn Duy Bảo, Trần Thành Trung bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó, cơ quan điều tra cũng điều tra, xử lý các đối tượng mua bán ma túy cho các đối tượng này.

Đối với Lương Trọng Đạt, Trần Phi Vĩ, Đỗ Nguyễn Đan Anh, Trần Quỳnh Nhi là các đối tượng được Phương mời sử dụng ma túy và không có hành vi hùn tiền, giúp sức cho các bị can Phương, Hải Anh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên không có căn cứ xử lý về hành vi đồng phạm tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ